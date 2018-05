No lo duden, fijo que gana...

Faltan once días, y por no saber quién ganará tengo trastornado el sueño. Esa duda me abochorna. Hasta gotas de valeriana he tomado para llegar al sueño, y no me han servido. ¿Quién ganará? Aleluya, bingo, el ganador será el Real Madrid y el derrotado será el Liverpool en el estadio de Kiev, en Rusia. ¿Y quién ganará la primera vuelta electoral aquí? Fajardo sería la gran sorpresa, pero las encuestas, que solo interrogan a 1.200 personas, dan la victoria a Iván Duque. Toca esperar al domingo 27 y clamar para que ese día no haya fraudes ni disturbios. Alerta: un fraude electoral sería gravísimo. Atájenlo a tiempo.

Pasado el día de Fenalco y de la Madre, que fue violento, pero menos que el año pasado, voy al tema caliente: ¿deben extraditar al excomandante Santrich o dejarlo aquí en la casona del clero? Para que respondan bien, les doy un dato “confidencial”: los obispos que lo recibieron como huésped tuvieron la poderosa autorización de su santidad, que la aprobó. Según monseñor Upegui, Santrich tuvo la influyente palanca del Papa, a quien todo católico debe obedecer; de no hacerlo, comete grave pecado mortal y podría ser excomulgado. Punto.



La campaña política está en su curva final. Hemos visto maromas verbales en ella. El único que no cambió su inicial oferta política centrista es el matemático Sergio Fajardo. Moderado, muy pedagogo, ha jugado limpio, no ha prometido paraísos, ni casas gratis ni pensionar a los pobres con sueldo de magistrados. Fajardo, con poca publicidad, poco billete y cero burocracia, gusta mucho a 3 millones de jóvenes sin partido político gracias a los que, si no se quedan chateando con su amorcito-novia-novio y salen a votar, Fajardo iría a la segunda vuelta. Chateo tempranero y a votar. Mi admirado médico-presidente Salvador Allende decía que quien no vota por pereza queda impedido para criticar. Punto.



En la peluquería señorera, 17 mujeres, entre ellas Maricarmen, pusieron este aviso: “Aquí exigimos cárcel para los atracadores de los impuestos, pero hoy nos interesa mucho la boda del príncipe Harry con la muy bronceada y coquetona actriz Meghan Markle”. Asistirán invitadas tres parejas colombianas, ojalá ellas no se vistan con esos vestidos-piyamas, no es fiesta de Halloween ni de disfraces. Será una boda-show muy colorida, con toneladas de cursilería como les gusta a las monarquías decadentes. Boda con sombreros exóticos llevados por damas exóticas que nos darán para ricas carcajadas, y colorín colorao.



