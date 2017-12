Navidad y nuevorriquismo

Si los trancones lo permiten, el Niño Dios llega el domingo. En la peluquería señorera, ellas protestaron por el trancón agresivo que sufrieron por la ciclovía nocturna. Torpeza grande: se paralizó toda Bogotá, para dicha de 8.000 ciclistas en sudadera. Que nunca más cometan esa alcaldada, pidió la fogosa madrileña Maricarmen, que, como yo, desea que mañana, en las elecciones en Cataluña, derroten a los histérico antiespañolistas. Nacieron en Barcelona y viven allí dos pequeñas nietas de mi Lulita Arango, y las afectaría esa tonta seudoindependencia.

Navidades con noticias de la tramposa Odebrecht, que derrumbará al Presidente del Perú y tumbó al ‘Vice’ del Ecuador, aliado del expresidente anticolombiano Rafael Correa. Aleluya: en EL TIEMPO leí este titular: ‘Electricaribe se quedó con la plata de los más pobres, denunció la Contraloría’. Ese autoaguinaldo multimillonario es una vergüenza, se guardaron 216.894 millones de pesos que les giró el Gobierno como ayuda social a las gentes de la franja popular. Electricaribe, filial de la española Unión Fenosa, gran potencia mundial en electricidad, daña la imagen de España en Colombia. El embajador de Colombia en Madrid, don Alberto Furmanski, dará la pelea con artillería jurídica y protestas. A rescatar ese dinero, son impuestos nuestros.



A los 73 años murió el embajador en el Vaticano Guillermo León Escobar. Cultísimo diplomático, amigo personal del pontífice Francisco Bergoglio, quien rezó mucho por su salud pero no logró el milagro. En un almuerzo, varios amigos del periodismo, hoy entre los 67 y los 73 años, se angustiaron con la noticia. Creen ser los próximos viajeros al cielo. Llevar vida sana de intelectual, teólogo y filósofo, sin parrandas, sin licores, sin desórdenes ni adulterios, no garantiza larga vida.



Aleluya: de aguinaldo navideño, mi pareja, Lulita Arango, me invitó esta noche al teatro Colón al show del talentoso músico Yuri Buenaventura. El hombre ha triunfado en Toulouse, Burdeos, París y Bruselas interpretando salsa caribe y su homenaje a Jacques Brel, ese bohemio que regaló al mundo su Ne me quitte pas. Asistan, habrá valet parking, o lleguen en taxis, en Uber o en el recién inaugurado ‘metro-Peñalosa’.



Buen aguinaldo de Lula, pero sigo esperando una bici moderna. Acuérdense de los ancianatos en estas navidades. No derrochen, es feo el nuevorriquismo; hagan servicio social, y de pronto se salvan del infierno.

PONCHO RENTERÍA