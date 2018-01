Melania, esposa gastadora

¿Calumniada la primera dama? No. La ‘primerísima dama de USA’, la esposa del presidente Trump, Melania, ha sido regañada por gastona del dinero público. Ella, bastante indelicada, gastó 2.100 millones de pesos colombianos solo en gasolina del avión militar en sus 21 paseos very chic en tres meses Washington-Palm Beach con sus amigas. El tontarrón asesor de imagen de Melania Trump le permitió esos derroches. Que pague es lo delicado. Que viaje pagando su tiquete en vuelo comercial, en primera clase. Ser austera le daría puntos a Melania.

En los pocos viajes que hará hasta su entrega del gobierno, sería grato ver al presidente Santos viajando al exterior en avión comercial, sin hacer cola, sin un cansón al lado. Si lo hace, gana aplausos. De ir al matrimonio del príncipe Harry en Londres, debe hacerlo por Avianca, pagando sus tiquetes. Es un acto social, no del Gobierno. De no asistir, iría en su reemplazo el elegante embajador Néstor Osorio con su sacoleva verde ecológico, línea Saville Road. Los señores elegantes, digo el embajador Osorio, pueden ser excéntricos. Lo fue el talentoso Oscar Wilde.



A lo amargo voy. El Gobierno rompió con los ‘elenos’. Lo apoyaron Marta Lucía Ramírez, Vargas Lleras, Iván Duque y el candidato Alejandro Ordóñez. Lo censuran las prima donnas de la democracia Clara López, Piedad Córdoba, Angélica Lozano e Ingrid Betancourt. Las mujeres de la política y del periodismo deben exigirles con energía a los ‘elenos’ y ‘disidentes’ de guerrillas que no maten más policías; son gente humilde, dejan huérfanos. Y suplican las mujeres que el Papa, desde el Vaticano, censure la ola terrorista. Con su silencio, su santidad queda muy mal ante los católicos colombianos, que tanto lo aclamaron. Su Santidad, una mano solidaria al país que visitó.



Me fugo al Hay Festival. Se habló de paz y pacifismo, pero cerca hubo ocho muertos por bombazos infames. Visitantes ilustres, de muchos pergaminos; muy democrático, musical, fiestero; buenos conferencistas. Mañana es febrero, ojalá sin la violenta dinamita de enero, para que este 2018 sea vivible. Me preguntan para televisión: “¿Por quién voto entre Marta Lucía, Ordóñez e Iván Duque? “Por quien gane la competencia a pie, entre los tres, subiendo por las escaleras a rezar en la capilla del cerro de Monserrate”. Así estimularían el deporte para que la juventud no fume porros y, en cambio, sea atleta y suba al cerro de Monserrate.



PONCHO RENTERÍA