Los ‘magníficos’ y su curva final

Pocas veces la peluquería señorera tuvo tantas discusiones como ayer. El tema político, a ratos escandaloso, acalló los secadores de pelo. Como las mujeres decidieron meterse en la política para criticar los malos políticos y los malos funcionarios, soltaron frases de aplaudir. Doy esta de Maricela Ujueta, economista de Lorica: “Que vigilen el conteo de votos, pero no denunciar fraudes por pura imaginación”. A lo dicho por ella, añadí lo mío: “No hay indicios de fraude y me alegro porque un país donde en la celebración de la fiesta de la madre hay 5.000 riñas y 55 asesinatos ese día, podría tener feroz violencia política”. Amargo pero cierto.

Votos en familia y ‘los magníficos’ Duque, Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle y Petro siguen pedaleando para ir a la segunda vuelta. La encuesta de Invamer, contratada por Caracol TV, Blu Radio y Semana, salió así: “Duque: 41,5; Petro: 29,5; Fajardo: 16,3; Vargas Lleras: 6,6. Frase de Sergio Fajardo a Yamid Amat en TV: “Es fallido decir que no conozco Bogotá y sus dramas; aquí viví 25 años, soy fanático de su progreso y como presidente lo impulsaré”. En una cafetería bogotana, él me dijo hace 19 días: “Puro novelón eso de que soy tibio, derroté maquinarias políticas para ganarme la gobernación de Antioquia, para lanzar insultos sí soy tibio porque conmigo la pelea es pensando”. Punto.

Como hay denuncias del petrismo por posible fraude, los periodistas deben desconfiar del político notablón que busca usarlos para montar un escándalo con un irresponsable “me dijeron”. Ante posible violencia verbal no pueden darle micrófono al que busca decir: “Atención, Colombia, les denuncio que nos están robando la elección”. Húyanle a ese agitador, es tan peligroso como el tifo. Punto.



Mala suerte tiene este gobierno porque dos escándalos recientes lo han maltratado en su soñada paz. Uno, la ruidosa pillada a Santrich por la DEA, aún sin mostrar pruebas que lo apabullen. Dos: la arrogancia vanidosa de la JEP y sus ególatras super-magistrados que, opinando, han querido decir: aquí mandamos nosotros; Santrich no viaja a USA, somos la última palabra jurídica... y colorín colorado.



Frase que hace ruido: “Qué preguntas tan chimbas para mi cierre de campaña”. Otra: “Fajardo tiene mi voto”, de Lulita Arango. Otra: “Y a la hora del té, todos los hombres y candidatos somos títeres de la esposa”. Es mía, la dije en la peluquería y ellas me aplaudieron. A votar con alegría... y buenas buenas.



PONCHO RENTERÍA