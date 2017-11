Lo cómico, moda en la política

Tener 53 candidatos a la presidencia suena risible, muy cómico, indica una competencia de pacotilla, con sabor a ‘repichinga’. Es poco serio que un país de 48 millones de habitantes permita ese relajo. Suena a payasada ese número 53 en el tarjetón presidencial.

Aterricen los del poder electoral, exijan que cada candidato deposite siquiera 500 millones de pesos para los gastos de tinta y papelería que hará la Registraduría Nacional. Con eso sacarían del baile a muchos que entraron por relajo, por joder y por darse un pantallazo folclórico.



Enfrentado al exministro Juan Fernando Cristo, al precandidato De La Calle lo espera una penosa derrota. Llega tardísimo al desafío. Lo serio es que no juegue en esa ‘fiesta seudodemocrática’, que a ustedes les costará cuarenta y cinco mil millones de pesos, lo que valen mil viviendas populares. Frase de Maricarmen en la peluquería: “Esa disputa Cristo-De La Calle es un derroche; si el presidente Santos la entierra, ganaría aplausos”.



Hablando de votos, Carlos Holmes Trujillo pinta ganador como candidato presidencial del uribismo. Tiene gran paquete intelectual por ser economista de la Universidad de Tokio y abogado, y, por ser vallecaucano, arrancaría con un millón y medio de votos, lo que pone el Valle en una elección presidencial. Hace 87 años que ese departamento no pone un gobernante.



A la candidata presidencial Marta Lucía Ramírez le asaltaron su casa. Y si hubiera estado ella allí... mejor no imaginemos. Tenemos nueve mil protegidos con escoltas y auto blindado. Demasiados, cuando nos juran que llegó la paz. De esos nueve mil blindajes sobran siete mil, y nos economizaríamos mil millones de pesos diarios. Que Marta Lucía Ramírez, recia crítica del Gobierno, tenga apenas un conductor, sin escoltas como seguridad, es ridículo. No le atendieron sus pedidos. Y conozco a mucho notable VIP con supercamioneta blindada que no corre peligro pero tiene amigos en el altísimo gobierno.



Noviembre nervioso; en Estados Unidos, ni las iglesias son seguras. Allí, un histérico que buscaba matar a su suegra asesinó a 26 personas. Los yernos que tenemos especial cariño a la madre de nuestra pareja estamos de luto e indignados. Grave la inseguridad en EE. UU., y ni el mismo Donald Trump puede terminar con esa pesadilla.



PONCHO RENTERÍA