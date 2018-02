Llegó el predial, llegó baratísimo

A unas profesoras de colegio, en el supermercado, les prometí hacer eco de su protesta. Pero antes hago la mía: me burlo de los sabios que aplican las tarifas del predial en Bogotá. Es un garrotazo al bolsillo el cobro predial que circula. Es exagerado, trágico para miles de jubilados. Debo pagar cinco y medio millones de pesos por mi apartamento de 103 m², donde vivo hace 34 años, edificio gastadito con calles rotas al frente. Es un garrotazo. Hay enojos dramáticos. Salían carísimas las obras porque cobraban un 17 % para el ‘lobista’ que consiguió el contrato pasadito de millones y sin auditoría. Punto.

Vuelvo a las profesoras del supermercado. Ellas denuncian que 180.000 colegiales de Cundinamarca no están recibiendo los alimentos porque los contratistas están retardando el contrato. Hoy, miles de colegiales van felices a estudiar porque juegan pelota, alguito aprenden y aseguran el almuerzo. Los presidenciales, entre ellos Marta Lucía Ramírez, deben opinar de ese drama, pero en serio, sin frases alegres. Ese problemón multimillonario, por su mal manejo, le trajo mucho descrédito a este gobierno, lo politizaron y hubo ‘tumbis’ millonarios.



Dos personajes hacen noticia: el expresidente Álvaro Uribe y el líder del Polo don Iván Cepeda.Los separa todo en política e ideología, pero los acerca algo: ambos denuncian persecución y daño de su imagen. Demandó a Cepeda el expresidente Uribe, y el senador demandó al expresidente. No pueden verse ni en pintura. Punto.

Ese problemón multimillonario, por su mal manejo, le trajo mucho descrédito a este gobierno, lo politizaron y hubo ‘tumbis’ millonarios. FACEBOOK

TWITTER

Tema en la peluquería señorera: EL TIEMPO, porque contó que una niña, de 11 años, en Buenos Aires, era coqueteada, vía chat, por un corrompido de 26 que le pedía fotos desnuda. El papá se enteró, le siguió el cuento, lo citó en una calle y le pegó a ese cochino 87 trompadones, que nunca olvidará, y circulan sus fotos sangrando. En la peluquería, ellas aplaudieron; yo no, pero abrazo al papá por calmado; otro lo incendia. Punto.



Es noticia mundial que los ‘elenos’ siguen reventando el tubo petrolero y así envenenan ríos, cosechas y ranchos campesinos. Maricarmen comentó: “Esos lunáticos guerrillos son comodones, roban, matonean, tienen mozas, trago, tienda y mandan”.



Pilas: veo venir fraude electoral. La Misión de Observación Electoral, dirigida por Alejandra Barrios, denunció problemas en 82 municipios. Eso es serio, trae violencia. No cometan torpezas. ¡Sean ineptos, pero no todos!



PONCHO RENTERÍA