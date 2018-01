La traviesa Ruby Jackeline

Lleno completo ayer en la peluquería señorera. Ellas se cruzaron el feliz año. La costeña ‘Tuti’ Barrios respondió: “De feliz año pido que la Dian no me joda tanto y que las policías de tránsito no me claven injustas fotomultas”. En Floridablanca, Santander, la traviesa agente Ruby Jackeline Bárcenas clavó 879 multas sin motivo. ¿Le tocó el 10 por ciento del fraude? No piensen mal, fue gratis.

Millones de veraneantes regresaron bronceados y felices, así tengan 27 facturas por pagar. El colombiano ama su turismo, aunque lo azoten con trancones y peajes carísimos. La madrileña Maricarmen habló duro ayer en la peluquería. Dijo: “El desmadre de los precios en los supermercados; precios abusivos en carnes, verduras, frutas, todo más caro que en Bilbao, Madrid y Barcelona”. Y opinó la barranquillera María Escorcia: “Malísimo este gobierno, no hay autoridad que nos defienda de los especuladores, Santos y sus ministros no conocen un supermercado, saben solo de promesas, foros y autobombo; por eso andan rajados”. Abusos que castigará el eficiente superintendente Pablo Felipe Robledo, que sí sancionó a papeleros y cementeros.

Maricarmen contó en la peluquería que al columnista español de La Razón Alfonso Ussia, el escritor J. J. Benítez lo tildó de ser “demasiado yihadista”. Y Ussia le respondió llamándolo “excesivamente gilipollas”. Obvio, Ussia repudia a los yihadistas y sus asesinatos. Hay insultos que sobran.



En EL TIEMPO, antier, lunes 8, el fogoso columnista Gabriel Silva defendió con ardentía a su exjefe-amigo presidente Santos porque, según él, contra su gobierno hay una montería política, “una jauría digital, orquestada por el montero mayor, que es quien dirige los perros, Álvaro Uribe”. Feo que un politólogo use prosa canina en la opinión periodística, feo llamar “perros” a los adversarios políticos; eso recalienta el clima electoral. Tres semanas de yoga en el Tíbet le receto cordialmente al exembajador Gabriel Silva.



Aleluya: mi héroe 2018 es el soldado, valiente y equilibrado, que no le disparó al indígena que se le lanzó al cuello con la peinilla para decapitarlo. Bravo, aguantó la provocación, por ser un soldado pacifista de verdad. El compañero indígena exageró. Pudieron dispararle en defensa propia ante la feroz peinilla. Cálmese, compañero indígena, tome manzanilla tranquilizante. Y todos a trabajar. Lulita Arango dice que 18 días de ocio es demasiado. Buenas-buenas.



PONCHO RENTERÍA