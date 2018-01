La trampa, deporte nacional

Películas inolvidables: El puente sobre el río Kwai y Los puentes de Madison, con Meryl Streep. Una película triste: ‘El puente Chirajara a Villavo’. Cada día inauguran 17 puentes larguísimos en el mundo. No se caen. En Sri Lanka, capital Colombo; sí, allá los amarran con chicles. No aprende el Gobierno. Controlan mal al contratista. En Medellín se derrumbaron edificios por construirlos con arenilla, arequipe, poco hierro. Al mal gobierno de Sri Lanka le meten 87 golazos millonarios anuales, le montan carteles, le cobran el doble. ¿Y aquí? Opinen ustedes. Mal gobierno es tener ineptos que controlan mal. Por suerte, Yerry Mina fichó en el Barcelona y Messi caminó 87 metros para abrazarlo. Eres grande, Messi.

En la peluquería protestó una hotelera de Cartagena. “No joodda, el gobierno gringo señaló a media Colombia como zona peligrosa para que vengan sus turistas; nos arruinaremos”. Le reviró Maricarmen: “Oye, tía, entiende que aquí matan policías, cometen secuestros, les toca alertar al gringo hippie que viene, con pocos dólares, a fumar porros aquí”.



Noticia mundial: 11 atentados dinamiteros en Nariño, miles de barriles de petróleo a los ríos. Y protestó Maricarmen: “No repudian eso los colombianos, callan tímidamente los politólogos, los izquierdistas, los intelectuales, el poder y la burocrática ONU”. Un bolero de mi Pablo Milanés dice: “Hay silencios penosos e imperdonables”.



Mi amiga Lina, de Montería, me escribió: “Lyons, el exgobernador, el raponero de Córdoba con los ‘Ñoños’, era el “mejor partido, edecán de reinas por millonario, pero le ganó su alma de tramposo. Es un fresco, un ‘dejvergonzao’ que llama ‘errores’ su mala conducta”. La trampa, el erótico deporte nacional.



Me escribió un joven estafado: “He soñado manejar carro, pagué a una escuela autorizada el curso, van cinco meses y sin recibir el pase; ansío manejar porque tengo novia nueva y sueño decirle: ‘en 25 minutos te recojo, voy manejando’ ”. ¡Alto a la crueldad! Que aparezca el pase de este novio. Miles saboreamos esa frase, hace 45 años, estrenando Simca o Renault 4. Estrenar carro y pase era la felicidad.



Eran otros años, los 70, los nadaístas, Serrat, Memorabilia, El Cisne, La Sultana, teatro Faenza. Los peculados no eran multimillonarios, como hoy, pero llegaron los genios de Harvard a controlar y resultaron cegatones. Chistosa noticia: en Armenia sancionan a señora por comprar chontaduros en la calle. Pero siguen libres los sobornados por Odebrecht.



PONCHO RENTERÍA