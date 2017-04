La cena insípida trajo discusión

Por un encuentro, o tal vez una insípida cena, por la madre de las ensaladas simplonas de zanahoria, berros, coliflor y tomates secos entre Pastrana, Trump y el expresidente Uribe, hay escándalo nacional. Aquí, un senador acusó de traición a la patria a los expresidentes. Eso forma parte del lado cómico de nuestra política. Los voceros del Gobierno le dieron a esa minicena una importancia exagerada, sirviéndole un caviar al antisantismo.

Y ruidoso escándalo nacional, porque la profesora María Antonia García, residente en EE. UU., puso un trino penoso contra una familia de luto. Le cayó el mundo encima. Hasta anticosteña le dijeron, y canta de corrido 37 vallenatos. Entrevistada por Julio Sánchez Cristo, dijo que sentía ser vocera de los oprimidos y denunciante de los opresores. Se pifió por no mostrarle antes ese absurdo trino a su padre, Bernardo García, que hoy cultiva berros en Duitama y está aturdido por ese boroló. Una amiga común definió a María Antonia como “brillante, pero padece de un antiuribismo enfermizo, difamatorio, que le daña su profesión”. Frescura, eso se le cura.

Hoy es 19 de abril, fecha cuna del M-19, guerrilla de regularcitos recuerdos. Hoy, un fraude electoral se puede volver un brutal incendio. Hagan elecciones serias; ojo al conteo con fraude. Eso puede reventar el orden público, es peligroso. Lo del ‘te doy un cien mil por tu voto’ a un pobre votante desplatado no se acaba, los pobres lo adoran, les permite comprar un mercado. No culpo al que los recibe, mejor fueran doscientos mil, gracias a la falsa democracia.



Hoy miércoles tengo hoy una tarea ingrata: voy a pagar impuestos de mi auto modelo 2002 y de mi apartamento de 103 metros y 32 años de uso. Impuestos carísimos, abusivos, porque Bogotá es una ciudad como bombardeada y sucia al extremo. Para colmos, los libertarios podrían sacar a Enrique Peñalosa del cargo. Esa democracia tenemos. Por eso, Claudia Silviatti-Blandón me dijo: “Esas cosas hacen que la política sea odiosa, es el colmo que puedan sacar a un alcalde competente y honrado”. Para aliviarme de esas jarteras, me voy al fútbol, y el Barcelona-Messi hoy tendrá un funeral amargo, lo sacan de la Champions League. Cine, fútbol, televisión, un rico coctel para soportar un demente país como este que tenemos. Toca vivirlo, y con buena nota...



PONCHO RENTERÍA