James hizo gol, ya tiene novia

02 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Vargas Llosa no es el único con novia. Mi paisano futbolero James Rodríguez está en Múnich con su novia rusa, de San Petersburgo, Svetlana Lysniatopsky, de 24 años, médica, ojitos azules, regia tenista; habla francés inglés y español. ¡Golazo olímpico de James!

Como tengo temas señoreros, les daré unos datos poco frívolos. Uno: en el primer semestre de este año asesinaron a 447 mujeres en Colombia. La llaman violencia de género, y esa peste crece. El Gobierno, en vez de gastarse millonadas en telecuñas con autoelogios, debería emprender telecampañas que orienten serias psicólogas para atajar la violencia contra las mujeres. Y los sábados se multiplican las palizas a la ‘compañera sentimental’.



Otro apunte: solo en Bogotá hubo 106 suicidios el año pasado. No recibían ayuda psicológica, no gasta el Gobierno en eso, pero sí paga miles de millones en 10.000 camionetas blindadas oficiales a los VIP; de ellas, 8.000 son innecesarias, adorno chic, pura pantalla.



Y más frivolité: Maricarmen, ante 15 mujeres, me dijo: “Vosotros los opinadores sois unos ilusos, habéis sido burlados por unos pillos de esmoquin, apenas ahora sabéis lo de Odebrecht, esa vulgar traición a la patria. ¿Hubo “traición a la patria”? Opinen ustedes, los estafados.

Esos ‘patriotas’ sobornados recibieron de Odebrecht 84.000 millones, haciéndoles lobby a senadores para meterles millonadas al carro en efectivo. En China los fusilarían mañana. Si Néstor H. Martínez, el fiscal general, los aprieta y destapa todo el tamal, pasaría a la historia con leyenda y gran respeto nacional.



Y en la peluquería preguntó la paisa Catalina Irurita: ¿Quién será el próximo presidente? Le respondí: puntea el matemático Sergio Fajardo; gusta en el empresariado, gusta a 200.000 profesionales, y Antioquia pone un millón de votos. ¿Y la paz? Caminando con lunares, llevan 687 días las Farc sin atentados dinamiteros.



Toca opinar sobre el fogoso matoneador ‘Kid’ Maduro. Es generoso padrastro, invitó a sus dos hijastros a gozarse 18 días una lujosa suite del hotel Ritz madrileño, a 6.000 euros diarios con desayuno. “Gobernamos con el pueblo y ahora le toca al pueblo” cantaban Chávez & cía. Pero hay pillos con suerte, a Maduro le quitaron la visa USA, un pellizco simplón porque él hace años descartó su bronceado y su shopping en Miami.



PONCHO RENTERÍA