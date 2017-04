Hoy, Colombia en exquisito trancón

No se asusten, parecemos tener la ‘prosperidad para todos’. Nueve millones de vehículos cruzarán las carreteras estos días santos. El país sale a turismo. Si le tocan trancones, gócelos. Jueguen en el carro a cuál es la capital de Mozambique o de Uzbekistán o de Bulgaria. Juéguelo, no discuta en el carro. Cumplo el próximo martes 52 años de vivir en Bogotá, y aquí llegué varadísimo, en busca de pensión barata. A esta ciudad le tengo cariño descomunal.

Seré turista estos días, con Lulita Arango, en Bogotá. Tengo boletas para concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo-Domingo. Caminaré por el barrio La Candelaria, por el centro, que, vendiendo enciclopedias, tanto recorrí 45 años atrás. El viejo Bogotá se cae, toca verlo antes. Trino de una amiga: “Vengan a Bogotá, aprovechen que no estarán un millón de rolos”. Ni medio millón de carros. Poca polución, rico menú de cine, de bares, compras. Bogotá como Madrid, pero en pesos.

El presidente Santos reclamó contra el pesimismo. Sostuvo, ante 40 cacaos del curubito capitalista, que Colombia está mejor de lo que dicen. Y la catalana Ana Segarra preguntó: “¿Por qué el 70 por ciento está rajando al Gobierno?” Respondí: “Solo sé de Vargas Llosa e Isabel Preysler, Messi, Ronaldo, el Atlético de Madrid, Nadal, Shakira, Eva Rey, Gina Parody, Scarlett Johansson y Jane Fonda.



Miércoles: hoy, 9 millones de autos recorrerán Colombia. Discutan: ¿Sergio Fajardo, presidente 2018? Es profesor de lógica matemática. Fajardo, el más lejano a la politiquería; antioqueño, apoyado por el capitalismo antioqueño, que sí trabaja; ecologista, no marrullero, y quieren atajarlo con trampitas jurídicas.



Que las parejas se pelean mucho dentro del carro cuando viajan. Mucho accidente sucede porque marido y mujer van a gritos. Motivos: él corre demasiado, es chambón, se cree gran chofer. O ella olvidó las drogas del marido, el Carduran, el anticoagulante y el antirronquidos.



Muchos a esta hora ya dijeron: “Esto me pasa por marica, por dejar que mi mujer invente estos paseos”. Ella contestó: “Carajo, no ayudas, no haces maleta; por mí, me quedaría en la casa”. Las parejas dentro del carro deben ser armónicas, la madre para quien discuta. Viajar cuesta billete, sáquele gusto o quédese en casa y póngase confortable, bote libros malos y ropa ya maluca, fotos feas, revistas; vea hoy al Real Madrid, ¡le sale baratísimo!



PONCHO RENTERÍA