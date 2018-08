Hace 17 horas es presidente

En el palacio presidencial lleva 17 horas como presidente don Iván Duque. Durmió en nueva cama y con almohadas nuevas. Por televisión gocé el fiestón político en la plaza de Bolívar y me salvé de una pulmonía. Punto.

El presi-Duque se acostó fatigado, él saludó ayer a unas dos mil personas entre invitados, políticos, amigos, parientes, aspirantes a diplomacia o a Fonade. El presi-Duque durmió mal, fijo se desveló y al apagar la luz, pensó: “Me monté en un potro furioso”. Acertó Presidente, sube usted a un cargo ingrato, sobran ejemplos.



Al presi-Duque le esperan 457 tempestades políticas, y súmenles paros, huelgas, protestas, más Tumaco, Urabá y Catatumbo. Le deseo suerte y prometo que en su gobierno no buscaré ni aceptaré contrato o asesoría o chanfaina oficial. Años atrás fui nombrado comisionado para la televisión, un pomposo y jugoso cargo que no acepté; ahora, acercándome a un merecido retiro, no me pellizcan cargos ni halagos.



Aleluya, mujeres al poder. Se posesionaron en el palacio presidencial los nuevos ministros. Entre ellos ocho ministras que tienen sólida preparación. Ocho ministras, a impedir el roba roba que indigna; muchos ‘Ñoños’ siguen con las mismas trampas en 12 departamentos. A Juan Manuel Santos, que mucho acertó en su plan pacifista con las Farc, hoy lo rajan las encuestas, todo por el centenar de denuncias sobre peculados, contratos amañados, ‘carruseles’, ‘cartel de la toga’ y ‘mermeladas’ de los últimos tres años. Dudo que lo denunciado en la Imprenta Nacional y el Sena sea inventado por La W y Julio Sánchez Cristo.



Vienen días preocupantes. Para no deprimirme veo películas de los años setenta y ochenta. Veré enseguida, de Bertolucci, Novecento, con Robert De Niro y Dominique Sanda, una leyenda francesa. Es una buena clase de ciencia política, búsquenla.



Tengo otra película con mi novia Marilyn Monroe: Cómo pescar un millonario, muy buscada por millones de mujeres, aunque de ellas sabemos que nunca les ha interesado tener un marido con muchísimo dinero. El irresponsable periodismo gringo le acomodó a Marilyn como amantes a dos hermanos Kennedy, y fue mentira, un sucio montaje de sus enemigos políticos. Punto.



Estrenamos gobierno: bienvenido, don Iván Duque, y buen descanso con su nieta y su familia al presidente Santos, se lo merece tras mucho trabajo y polémicas duras en ocho años tempestuosos. Buenas, buenas.



