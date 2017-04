Ganó el inepto Emmanuel

Pifia fatal, escogieron en primera vuelta para presidente de la Francia de Mitterrand, Coluche, Edith Piaff y Regis Debray al inepto Emmanuel Macron. El periodismo en bloque intoxicó a los franceses con su novelón rosadito, que él, tan bonito y elegante hoy, se casó con su profesora, mayor que él 25 años. El guapo e inexperto derrotó a Marine Le Pen, que logró siete millones de votos, con todo el poder y todo el periodismo en contra.

Aleluya: la familia del campeonísimo locutor Édgar Perea le hará gran homenaje en Barranquilla. Me invitaron a discurso, a que les cuente aquella arenga futbolera: “Poncho Rentería: Junior, tu papá; entiende bien; Junior, tu papá”. Por radio y TV tuve broncas con Perea. Era yo parlamentario y él me lanzó 37 insultos por Caracol Radio. Motivo: fútbol. Lo demandé, y la ministra Noemí Sanín lo sancionó. Lo olvidamos. Iré al homenaje al campeonísimo, con discurso brevísimo, para decirles: “Un líder popular, Édgar Perea, un ejemplo de imparcialidad, tanto que mil veces juró por radio y TV que su amado Junior era mejor que el Barcelona de Messi y de Neymar”.



Hoy, miércoles, Feria del libro. Busquen ensayos, novelas y relatos de David Sánchez Juliao. Este burlón, sociólogo y regio escritor de Lorica superó a García Márquez; logró crear dos personajes inolvidables: el Flecha y el Pachanga, hecho que nunca logró el nobel de Macondo. Compré 'Confieso que he vivido', las memorias políticas y sentimentales de Pablo Neruda.



Broncas políticas y desde las capillas las Farc lanzan vainazos al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, porque este autorizó desenterrarles una caleta con poderoso armamento que nunca declararon, para asombro del Gobierno y el periodismo. No escondan armamento pesado, ya les aceptaron 310 páginas en la Constitución; están ganando. ¿Cierto que aún tienen 900 caletas? Si es así, no lo cuenten; asustan.



En Madrid, falleció Palomo Linares, a los 69 años, de infarto. Los cercanos a ese piso estamos moscas. Otra: estalló en España tenaz escándalo financiero; están en la cárcel los poderosos González Sobrino, del Grupo Lezo, socios aquí de muchos acueductos, más Santa Marta y Barranquilla. Otra maroma multimillonaria desde la “madre patria”. Síganle la pista.



