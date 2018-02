Fuera, tres ceros

No me gustan las cifras grandes, aplaudo lo de quitar los tres ceros. Que una torta de chocolate y Milo valga 6.000 pesos, aparte de ser carísima, enreda las cuentas. No me gusta ver a señoras con abundante fortuna y Cartier, Rolex y Ferragamos con bluyines rotos, harapientos. Les queda fatal jugar a proletarias.

Mi sobrina ‘Machi’ me lo dijo: “Esos caprichos esnobs y anarquistas son para las mujeres muy jóvenes. Al fin coronó el Gobierno. Llegó la prosperidad para todos, les llegó el tatequieto a los críticos. Del palacio presidencial salió este acto de poder: “Yo, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ordeno quitarles los tres últimos ceros a todo medio monetario circulante y a las facturas del predial. ¡Cúmplase!”. Aleluya, al fin ganó una el contribuyente, engañado 187 años. Una seguidora de Petro opinó en la peluquería: “Al ganar la presidencia quitaremos otros tres ceros, el pueblo manda”. Punto.



País simpático: tendremos elecciones, pero hay 82 sitios con posible fraude. La peluqueada de los tres ceros la bendijeron Néstor H. Martínez, el fiscal que no se dejó cuentear de los ‘Ñoños’, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el sufrido pararrayos de un gobierno que gastó más millones que los que recibía. Resultado: que lo rajan las encuestas y Moody’s. Todo por repartir ‘mermelada’ a los políticos y gobernar con ritmo derrochón.



Política y chismes. Que el expresidente Uribe, jefe de la oposición, sería puesto preso dizque lo sopló un magistrado. Y así opinó Semana: “Los colombianos no están dispuestos a aceptar que Timochenko busque la presidencia y Álvaro Uribe esté tras las rejas”. Y Maricarmen se despachó: “Para medio país, Uribe es un perseguido por sus enemigos; recuerden los atentados con bombas, de los que salió vivo de milagro... y lo del cómico hacker”.



Para el poeta Vicente Iriarte, un carcelazo a Uribe sería fatal para el mismo Gobierno. De ese novelón no opino, lo mío es el Festival de Cine, mañana en Cartagena. Lo bendice Salvo Basile. Allí, el premio India Catalina a la gran actriz lo ganará María Elena Döehring, que coronó en televisión con La venganza. Aleluya: Claudia López es la novia política que escogió Fajardo. Ella es una motocicleta verbal; él, un sereno profesor prudente. Que les funcione ese coctel, ambos son taquilleros y le quitan votos a Petro. Ustedes, ríanse mucho, eso calma los nervios. Los altos gobernantes, hablando tonterías, les ayudan a reír.



PONCHO RENTERÍA