¡Exageran la pugna política!

Les tengo mucho miedo a todos los perros, menos al pequeñito chihuahua. De niño me mordió un perro bravísimo, y aún tengo las cicatrices. Una noticia canina tengo desde Bucaramanga, y dice: “Un vecino le pateó su perro y en venganza disparó al dueño del perro y a su esposa, ambos muertos”. Lo siento; además, el perro quedó sin dueños. Pilas: que Fajardo, Iván Duque, Petro, Vivian Morales y Vargas Lleras digan si todo dueño de perro peligroso debe responder por las heridas que comete. Punto.

Tengo un libro que me ayuda a entender este loco país. Se titula '¿Cómo somos los colombianos?', del investigador Germán Puyana García, que en 12 años hizo 3.000 entrevistas para pillarse los defectos, malas mañas, trampas, encantos, nobleza y virtudes del colombiano. Según el filósofo y sacerdote Alfonso Llano, “es una obra deliciosa por agradable y amarga por el contenido, clave para comprender cómo somos”. Y somos muy exagerados. Ayer, el periodismo alertaba: ‘Emergencia en Risaralda, alerta roja por sarampión, un niño venezolano trajo el virus’. Penoso escándalo, crearon pánico, un caso nunca da para alerta roja. Punto.



Lo dijeron en tono criticón en la peluquería dos costeñas de Cartagena, que hoy trabajan en favor del candidato Sergio Fajardo: “Fue simplona la visita del príncipe de Mónaco, Alberto Grimaldi; resultó poco churro, muy calvo, nada sexi”. Y gran falla: él no trajo a sus hermanas, las princesas Estefanía y Carolina Casiraghi. El príncipe monegasco recorrió Cartagena y la Sierra Nevada con el presidente Santos. Y gran exageración lanzó un alto funcionario al declarar: “Si vino a Colombia un príncipe tan linajudo como el de Mónaco, es porque ya somos potencia mundial turística”. Hiciste un oso peludo verbal imperdonable. Punto.



Para conocer el petrismo, estuve dos horas en Soacha con mi amigo actor Bruno Díaz, pulsando la manifestación de su candidato. Muy numerosa, pacífica, salvo unas arengas contra Iván Duque y el expresidente Uribe. Y no vi buses, ni tamales, ni ron ni billetón de 50.000 para el asistente, como en Barranquilla. Y un amigo costeño me dice que la senadora Aída Merlano no fue la única que montó su tienda compravotos, que le aplicaron el antifeminismo para que fuera la única culpable. Por nuestra ‘limpia e intachable democracia’, esa duda deben aclararla porque aún faltan dos vueltas electorales, y pueden repetirse las trampas y marrullas. ¡Buenas-buenas!



