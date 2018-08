Macías sigue su discurso

En la peluquería señorera gocé una ácida discusión entre la antiuribista bogotana Cristina Upegui y la paisa y uribista Mónica Villa. Doña Cristina empezó: “Viendo la televisión, me alegré con el aguacero en la posesión presidencial; reí cuando se empapaban los uribistas que fueron a restregarnos su victoria electoral y a aplaudir al sectario senador Macías”.

La paisa, veloz, le respondió: “Nos empapamos felices porque era nuestra fiesta del triunfo, y para aplaudir al expresidente Uribe ante el país”. De allí pasaron a unas frases que por feas no repito. Fue un encontronazo teso. Seguro, la política sigue caliente, los ganadores siguen sonrientes, los perdedores no olvidan su mal rato. Punto.



Chau al aguacero y al novelón, y al protocolo ‘angloopita’ del senador Macías; ahora la realidad es declarar renta y exigirle trabajar al nuevo gobierno. Lo siento, ya se pifió nombrando a una señora recta y cultísima, a Claudia Ortiz, para dirigir la UNP, que tiene miles de guardaespaldas y protege a ocho mil blindados personajes. Se pifiaron, no era el puesto para ella, por no saber de inteligencia, de antiextorsiones, de armas y de atajar secuestros. Hubo ligereza, lo elemental era nombrar a un general en retiro con experiencia en armamento, contrainteligencia y antisecuestros. No lo hicieron, a corregirlo.

Muchos expertos han denunciado que hay varios miles de superprotegidos con camioneta blindada y alta seguridad que no la necesitan. FACEBOOK

TWITTER

Muchos expertos han denunciado que hay varios miles de superprotegidos con camioneta blindada y alta seguridad que no necesitan. Aleluya, a suspenderlos para economizarnos miles de millones. Punto.



Bogotá, azotada por los atracadores que buscan celulares. La dupleta moto-parrillero sigue asaltando mujeres. El viernes pasado, quince jóvenes encapuchados desviaron a piedra el tráfico en una avenida bogotana.



Por allí pasaba don Álvaro Torres, economista del Banco de la República, quien, huyéndoles, entró a una calle ciega, tenebrosa, donde unos bandidos lo mataron. Zumba el atraco en Bogotá, eso la descalifica como ciudad turística porque turista gringo o austriaco con mapa en mano, saliendo del Museo del Oro, es víctima segura.



Los atracos, problemón difícil, porque es imposible tener dos policías cada 80 metros. La policía y el alcalde Peñalosa hacen lo que pueden, pero hay quince mil raponeros activos. ¿Qué hacer? Pedirles ayuda a los iluminados mamos y a los sabios indígenas que, según el senador Macías, trajeron ese implacable aguacero a la posesión presidencial. Buenas, buenas.



PONCHO RENTERÍA