Adulterios y poder

En la peluquería hubo frases elogiosas para la patrullera Karen Granados por derrochar serenidad cuando un señor Zabaleta, “ligeramente iracundo” (parecía sobrino de Maduro), le lanzó 37 insultos y amenazas. Ese quisquilloso señor pagará la multa y, por ahora, no será diplomático. Aprendan: nunca hagan matoneo verbal a una patrullera de tránsito, es un autogol.

Alerta: hoy es torpe aspirar a ser presidente; sacúdanse, Juan Manuel Galán, Benedetti, Cristo, Horacio Serpa hijo, Miguel Samper, Santiago Pastrana y Simón Gaviria. Olviden vivir en el palacio presidencial, les escarban la vida sexual de los últimos 20 años. Ejemplo: Donald Trump es ahora chantajeado por dos gringas bellísimas, línea sexo pagado. A los presidentes Lleras, Turbay y Samper les inventaron novias apasionadas, pero probaron ser ilustres zanahorios. Alarmado, el ‘Franchute’ Arturo Vélez me advirtió: “Ser virgen o no tener pasado sexual será obligatorio para todo candidato presidencial”.



Peligroso ser presidente. Pagará cárcel el expresidente Lula. Como obrero fundó un partido, ganó el poder, pero sufre hoy un sucio atropello. Un exdiplomático en Brasil me lo dijo: “Atropellan a Lula, un ídolo popular; acto ruin de unos magistrados vendidos por puestos diplomáticos a familiares, marionetas para aplastar al Lula político”. ¿Sobornado por una casa playera? Chiste idiota, él tiene 27 amigos, exministros suyos, que le prestarían una casa con lancha y el bar repleto de licores.



Otro expresidente, el Nico Sarkozy, irá preso por pagar su campaña presidencial con euros del criminal Kadafi. Ese Sarkozy fue un guache con Colombia, envió mercenarios marroquíes en secreto al Caquetá a rescatar a Ingrid Betancourt. Me abochorna que su cantante-novia-esposa, la dulce Carla Bruni, duerma solita sus noches parisinas. Punto.



Ayer, las peluquerías llenas y ellas, criticando los peajes, los trancones, los guaches al timón. A ustedes, felices pascuas, pero hoy paguen el odioso impuesto predial, el vehicular y el IVA. Búrlense de la ingeniería constructora en Medellín: hay más edificios derrumbándose allá, obra del ‘genio’ calculista que falla con otros edificios. Construyen mal y dobletean ganancias. Usan arenilla, arequipe y poco hierro. Que los constructores respondan con sus patrimonios por esos derrumbes. Con malos alcaldes y curadores cegatones, engañan incautos. Trágica risa: a los malos gobiernos locales los engañan los malos constructores.



PONCHO RENTERÍA