Cartagena sufre nuevos piratas

Allí celebran felices matrimonios. Allí llegan turistas de Colombia, EE. UU. y Europa. Impactan su zona histórica, Manga y Bocagrande. Pero Cartagena sufre por 27 pandillas que atracan. Allí poco controlan a los constructores de edificios piratas. Inspectores o piratas que dicen: “Ajá, dame 15 millones y te firmo en blanco”. El propinado millonario manda. En Cartagena hay 137 constructores serios y 15 tramposos, el edificio Blas de Lezo, que se derrumbó –18 muertos humildes–, lo construyeron sin licencia, con arena, arequipe, cocadas y poquito cemento. La investigación, un cómico bla-bla-bla.

Cartagena, hoy sin alcalde, asusta a los inversionistas. Y 587 bicitaxis suplican permiso para trabajar; con eso malviven, pero estorban el tráfico. ¿Y las playas? Limpias y copadas por bañistas cachacos alegrones que no saben nadar y beben ron en la playa. Peligro: “Cuídate, cachacón”, les dice el playero.

Sí, me divierten los cocteles de moda, ropa, joyería, biquinis, peluqueros, modelos, perfumes, donde manda con su alegría la ‘línea’ gay. No voy a cocteles políticos ni de burócratas gobiernistas. En uno charlé con un diplomático español y le dije: “Feo que varias constructoras españolas aquí estén acusadas de estafas millonarias, malconstruyendo obras deportivas”. Apenado, me dijo: “Son 387 empresas españolas, ocho han fallado, lo lamentamos”.



En Cartagena hay 178 empresarios venezolanos exiliados, huyen del matoneo insultador de Nicolás Maduro. Allá han pagado el matoneo periodístico a Capriles, Lilian Tintori & cía. Esos alquilados periodistas maduristas empujan la represión. Gravísimo que los comandantes ‘farcos’ denuncien a gritos que planean matarlos. Lo profesional es callar, investigar y apresar culpables. El resto es ruido alarmista, dañino al Gobierno. Noticia esperada: los comandantes ‘farcos’ almorzaron en el centro jesuita con los poderosos jefes ‘exparacos’. Fijo que hablaron del expresidente Álvaro Uribe, su gran denunciante y contradictor. ¿El expresidente Uribe fue víctima de bombazos dinamiteros? Sí, varias veces.



Sigo con Cartagena. Hoy, en cuidados intensivos porque no tiene alcalde. Con malos alcaldes y malos concejales, Cartagena llegaría al caos. ¡Pilas, después no lloren!



PONCHO RENTERÍA