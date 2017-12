Buenos y malos del año

Antipersonajes 2017: el ‘cartel de la toga’ y los esbirros de Odebrecht. Otro: ‘don corrupto’, que estafó a millones de niños colegiales con míseras comidas. Otro: el canalla violador de niños que produjo 168 casos probados.

Aleluya: tengo ‘personaje admirable’: la ministra de Educación, Yaneth Giha, que enfrentó solita 48 días al poderoso sindicato de Fecode, a 320.000 maestros, y no les claudicó. Canción de moda: “Me gusta el ron de vinola / porque me gusta, me gusta, / me gusta cantarle a Lola / porque me gusta, me gusta”. Barranquilla goza la Lola de Buitraguito, un músico de leyenda.



A cuatro días del 2018, les cuento que hace un par de noches, en un bar en Bogotá, me encontré con un exitoso periodista radial. Sin preámbulos me dijo: “Oiga, Poncho, usted que es del periodismo negativista, el que ve catástrofes en el futuro, está pifiado: la segunda vuelta presidencial enfrentará a dos matemáticos, estudiosos, moderados, no promeseros, Fajardo e Iván Duque”. Por el parlante sonó 'El ratón', cantado por Cheo Feliciano. “Mi gato se está quejando / que no puede maullar”. Allí nos despedimos.



No tengo optimismo, zumba el pesimismo. Las encuestas recientes dicen que el 76 por ciento de los consultados ven la situación económica fatal. Para 37 millones, el vivir está carísimo. La paz, gran tarea de este gobierno, genera rechazos porque hay jefes ‘farcos’ con tonito guerrerista y muchos ‘disidentes’, sin jefes y muy armados, en Cauca, Nariño y Putumayo.



La política electoral tiene fatal imagen, y la hizo crecer la disputa entre De La Calle y Juan Fernando Cristo, que nos costó 40.000 millones de pesos. Derrochones, los llamaron.



En Colombia vota el 65 por ciento para presidente; en Cataluña, hace siete días, votó el 81 por ciento, gente decidida. Alerta: muy confuso el tarjetón para votar, es como un crucigrama del diario Pravda, de Moscú, que causará 2 millones de votos nulos; un fracaso total. Y nada de hackers, ni trasteos de votos, ni alcaldes politiqueando ni ‘Ñoños en acción’.



Ingratos, aplaudan al Gobierno, ayer rebajó la gasolina, los tiquetes aéreos, los arrendamientos, el TransMilenio y el IVA en un 50 por ciento. Bravo, Mauricio Cárdenas. Que el próximo año será exitoso, anunció el Gobierno. Si ganáramos con Pékerman y James el Mundial Rusia 2018, seríamos al fin un país optimista y alegrón. A ganarlo, a tomarnos la plaza Roja de Moscú; triunfaremos. ¡Buenas, buenas!



PONCHO RENTERÍA