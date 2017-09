Aleluya, un papa en Bogotá

Hasta anarquistas y hippies admiten que tener al papa Francisco es histórico para el país, para Bogotá y para el barrio Teusaquillo, donde estará alojado. No vayan de noveleros a ese barrio, habrá vía cerrada. Maricarmen, mi amiga madrileña, sí criticó el costo multimillonario de la visita, la parálisis laboral, el daño económico y el posible caos de tráfico y seguridad. ¿Criticona o sensata, Maricarmen?

Aleluya, un papa católico, simpático, sonriente y futbolero. Alerta: no vengan, pasarán calamidades por el transporte, tendrán ‘el trancón del siglo’. El sentimiento cristiano demuéstrenlo ayudando a un anciano o una anciana en amarga soledad. A su santidad le informo que en Colombia, de 48 millones de habitantes hay 23 millones en la pobreza y 5 millones en la miseria.



Algo peor: aquí asesinaron a 907 mujeres el año pasado en violencia machista salvaje. La paz aún está lejana, abonando que las Farc dejaron de violentar hace 738 días, pero su lenguaje sigue siendo estalinista, llamando ‘paracos’ guerreristas a sus adversarios ideológicos. Según Lulita Arango, mi pareja, esos adjetivos tienen cero pacifismo. La desigualdad social asombra. En fútbol somos malitos, pero en corrupción tenemos 5.000 campeones.



Llega su santidad, y le transmito cinco titulares recientes. ‘Investigan a dos expresidente de la Corte Suprema por actos ilícitos’, ‘Detenido exmagistrado en Cúcuta por millonaria estafa a Ecopetrol’, ‘A la cárcel el senador ‘Ñoño’ Elías’, ‘Las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody citadas a la Fiscalía por escándalo Odebrecht’ y ‘Maduro prohíbe salir de Venezuela a Lilian Tintori’. La persiguen, y el Papa no quiso darle audiencia. Esta casi presa en Caracas, solo el Vaticano puede rescatarla.



Llega el Papa y les esperan problemones al infatigable alcalde Peñalosa y al protocolo presidencial, que invitó a personajes VIP a Catam y pueden formar full trancón.



Última hora: el Papa no dará audiencia a las Farc, y el expresidente Uribe aclaró que él no ha pedido cita a su santidad, pero sí planea asistir a la misa en Cartagena o Villavo. Seguro, el país cívico le ruega al Papa que censure duramente a los ‘Ñoños’ de todos los departamentos que vienen saqueando la educación, la salud, las carreteras, los alimentos colegiales, las alcaldías y los impuestos. Si lo hace, aplauso nacional, y deseándole que su equipo, el San Lorenzo, siempre derrote a Boca y a River.



PONCHO RENTERÍA