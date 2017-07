Hora de reparar injusticias

Debo confesarlo. Siempre he desconfiado en Colombia del periodismo escuetamente informativo, aunque no del periodismo de opinión que permanece abierto a voceros de todas las corrientes políticas e ideológicas. Recuerdo que después de vivir largos años en París, me acostumbré a ver en la prensa francesa toda noticia de importancia acompañada de un necesario análisis para juzgar su validez y sus proyecciones. Invitado por EL TIEMPO para abrir un diario coloquio con sus principales redactores, me di cuenta de que muchos tomaban como modelo el estilo puramente enunciativo de las agencias internacionales.

¿Qué peligro le veo a esa modalidad, aún vigente en Colombia? Uno muy grande. En un país donde abundan jueces y fiscales movidos por intereses políticos, la terrible fauna de los falsos testigos ha permitido toda clase de fallos injustos. Los medios de comunicación contribuyen a darles vigencia y validez a muchas de estas falsedades al registrarlas como noticias con respetable sustento judicial.



Un ejemplo: recientemente, un titular de este diario me produjo horror. Decía: ‘Niegan libertad condicional a coronel que fue socio de ‘Jorge 40’ ’. Se referían al coronel Hernán Mejía Gutiérrez, cuya trayectoria como militar fue siempre arriesgada y heroica. Como lo he escrito, muy joven estuvo a punto de morir en la retoma del Palacio de Justicia; luego fue enviado a los Estados Unidos para recibir un completo adiestramiento en la lucha contra el terrorismo. De regreso al país, cumplió una exitosa y deslumbrante misión en el Putumayo y, más tarde, en el Cesar. Con una hábil estrategia que combinaba sutiles labores de inteligencia con acciones armadas, logró sustraer estos vastos territorios del control de la guerrilla, poniendo fin a secuestros, extorsiones y asaltos. Tras varios años de valerosas acciones, arriesgando siempre su vida, Mejía recibió el premio internacional como el Mejor Soldado de América.



No habían terminado sus proezas cuando una pesadilla le cambió la vida. Su origen tuvo lugar años atrás cuando, al asumir el mando de las tropas en el Cesar, descubrió que un sargento llamado Edwin Manuel Guzmán vendía a la guerrilla y a los ‘paras’ armas y municiones. Sin vacilarlo, lo puso en manos de la justicia, que lo castigó con una severa reclusión. Incorregible delincuente, al salir de prisión Guzmán volvió a sus viejas andadas como jefe de una banda dedicada al tráfico de armas. Detenido en Villavicencio, logró hacerse pasar como desmovilizado de las Auc y obtener en esa condición beneficios de la ley. Movido por un oscuro propósito de venganza, y buscando siempre una rebaja de penas, le dio a Semana una entrevista en la que acusaba al coronel Mejía Gutiérrez de tener vínculos con ‘Jorge 40’.



De nada sirvió que el coronel entregara a la justicia irrefutables pruebas en su defensa. Nunca conoció ni tuvo contacto alguno con el mencionado jefe paramilitar. El propio ‘Jorge 40’ nunca mencionó relación alguna con él. Y la revista Semana, que había mostrado a Guzmán como testigo estrella contra la Drummond, Mauricio Pimiento, dos magistrados y varios senadores, acabó cuatro años después reconociéndolo como cabecilla del cartel de falsos testigos.



La injusticia no termina ahí. Mientras al coronel Mejía se le niega la libertad condicional, Guzmán vive hoy en Maryland, a donde fue llevado por Adam Isacson, abogado protector de las Farc.



Este es uno de los casos en que un falso testigo, un juez y un medio de comunicación logran condenar a un inocente. Cientos de militares han sido víctimas de tales montajes, mientras que terroristas de las Farc están quedando en libertad. Una prensa que maneje la información con alto sentido ético puede cambiar este deplorable panorama judicial. Es lo que se ha propuesto Roberto Pombo con el Manual de EL TIEMPO. Así lo espero. Amanecerá y veremos.



PLINIO APUYUELO MENDOZA