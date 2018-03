En un domingo tranquilo, en una de las ciudades más hermosas del Reino Unido, un padre y su hija fueron agredidos por un agente neurotóxico que no había sido utilizado de manera ofensiva desde la Segunda Guerra Mundial. Sergei y Yulia Skripal todavía se encuentran en el hospital. El oficial de policía que los ayudó se encuentra en condición crítica, otras 35 personas se vieron obligadas a buscar tratamiento médico simplemente porque estaban cerca cuando se liberó el agente neurotóxico.

Lo que sucedió en Salisbury el 4 de marzo fue un descarado intento de asesinar civiles en territorio británico, poniendo en peligro a cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que se encontrara alrededor. Si esto pasó en Salisbury, la cruda realidad es que un incidente de este tipo podría ocurrir en cualquier lugar.



Nuestros científicos han identificado la sustancia utilizada contra los Skripal como un agente neurotóxico de grado militar ruso conocido como Novichok. Hoy, solo Rusia combina un registro de asesinatos patrocinados por el Estado con un motivo declarado para atacar a Sergei Skripal y la historia de la producción de agentes Novichok.



Después del ataque, el Gobierno británico dio al Kremlin la oportunidad de explicar si alguna de estas sustancias había desaparecido, pero esta solicitud fue ignorada despectivamente, dejando al Gobierno sin otra opción que concluir que el Estado ruso es culpable del intento de asesinato en una ciudad británica, utilizando un agente neurotóxico letal prohibido por la Convención de Armas Químicas. El incidente en Salisbury cae en un patrón de comportamiento ilegal del Kremlin. Desde 2014, Rusia anexionó a Crimea, encendió las llamas del conflicto en el este de Ucrania, ‘hackeó’ al Parlamento Federal alemán y al Gobierno danés e interfirió en las elecciones europeas.



Ahora han llegado al extremo de usar agentes neurotóxicos prohibidos en suelo europeo. El hecho de que más personas no están en el hospital en Salisbury es solo cuestión de suerte; obviamente, a los responsables no les importó cuántos inocentes pusieron en peligro. El Reino Unido respondió expulsando a 23 oficiales no declarados de inteligencia de la embajada de Rusia en Londres; sin embargo, toda la comunidad internacional debe unirse para defender las reglas de las que depende la seguridad de cada nación.



El presidente Santos se ha unido, junto con otros líderes de la comunidad internacional, condenando el ataque mencionando: “Si el asesinato con armas químicas en territorio británico por parte de Rusia se confirma, como todo parece indicar, toda la comunidad internacional debe condenar este inaceptable y deplorable hecho”.



Si no lo hacemos, el Estado ruso continuará con este patrón de comportamiento peligroso y destructivo. Nuestra disputa no es con el pueblo ruso, cuyos logros culturales y literarios han brillado a lo largo del tiempo. Nunca olvidaremos la fortaleza mostrada por la nación rusa durante la Segunda Guerra Mundial ni nuestra alianza común contra el nazismo. Pero todos compartimos la obligación de oponernos a la ambición del Kremlin de dividir y debilitar a la comunidad internacional.



Si bien la respuesta del Reino Unido ha sido firme, también se ha mantenido fiel a nuestros valores como una democracia liberal que cree en el Estado de derecho. Muchos rusos han hecho del Reino Unido su hogar, cumplen con nuestras leyes, hacen una contribución importante a nuestra sociedad y siguen siendo bienvenidos.



Pero cada vez que el Estado ruso viola las normas internacionales se convierte más en una amenaza. Este ultraje tuvo lugar en una provincia pacífica del Reino Unido, la próxima vez podría ocurrir en un país como Colombia.



PETER TIBBER

Embajador Británico en Colombia