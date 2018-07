La Otán y las fuerzas del bien

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del mal, encabezadas por el Tercer Reich y sus aliados fascistas, sometieron a Europa, dejando millones de víctimas. El pueblo judío fue humillado, la magnitud del Holocausto –en hebreo, la catástrofe– sería hoy un hecho insignificante si el general Eisenhower, comandante de las tropas aliadas finalizada la contienda bélica, no hubiese ordenado filmar y fotografiar los campos de concentración y los muertos, que se enterraban por cientos, en grandes fosas comunes. “

Deseo que lo vean con sus propios ojos y que sus imágenes sirvan como pruebas, para que el mundo conozca la extrema barbarie a la que pudo llegar el régimen de Hitler. Levanten acta de lo inverosímil”, afirmó quien sería en 1951 el primer comandante supremo de la Otán y el presidente 34 de EE. UU. (1953-1961).



Después de la victoria de las fuerzas del bien en 1945, encabezadas por Estados Unidos, nace en abril de 1949 la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que inicialmente tuvo un enfoque político, pero fue la guerra de Corea (1950-53), de las más sangrientas de la historia por lo demás, la que hizo que se diera un viraje hacia los temas de defensa colectiva, es decir, se constituyó en escudo de las naciones más débiles ante las potenciales amenazas de los Estados más fuertes.



Difícilmente existiría la Unión Europea sin una organización como la Otán, pues estabilizó todo un continente e irradió de paz y confianza el hemisferio entero, consolidando democracias en las cuales siempre las fuerzas militares serian respetuosas y obedientes a las autoridades civiles, como ha sido tradición por décadas. Para no ir muy lejos, países como Turquía y Grecia, que desde principios del siglo XX mantienen serias disputas territoriales, gracias a su calidad de miembros de la Otán mantienen la paz, a pesar de los últimos incidentes sobre unas islas en el mar Egeo.

Los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa implican para las Fuerzas Militares de Colombia retos que no es posible enfrentar sin una adecuada doctrina, construida sobre las capacidades y roles, que son interdependientes y se funden de manera alineada y consistente para direccionar estratégicamente la Fuerza Conjunta.



Ser socios globales permite construir relaciones individuales con la Otán, y el país escoge sus prioridades de cooperación. Se sella un compromiso en todo el ámbito de las operaciones no letales (operaciones de paz), lo cual garantiza un aumento en la interoperabilidad, pues se estandarizan los términos y símbolos, el entrenamiento, las relaciones, responsabilidades y procesos. Gran avance para consolidar un lenguaje profesional común que nos permite no solo continuar enfrentando amenazas persistentes que hoy están mutando, sino también adquirir unas capacidades disuasivas creíbles y reales.



Nuestras competencias distintivas y, por supuesto, la enorme experticia en guerra contrainsurgente y tácticas contra el terrorismo, acumulada en miles de batallas que se libraron con bravura en los campos, selvas y ciudades de la patria, representan para la Otán todo un compendio de lecciones aprendidas, que son modelo para cualquier nación en el mundo.



Colombia y sus FF. MM. avanzan en el camino correcto de la transformación, construyendo sobre lo construido, sin prisa pero sin pausa. “Nadie más que el soldado ora por la paz, pues es quien ha de sufrir las más hondas heridas de la guerra” (general MacArthur). Dios guarde siempre a Colombia y a sus fuerzas del bien, los soldados de tierra, mar y aire.



CORONEL PEDRO JAVIER ROJAS GUEVARA

* Director del Centro de Doctrina del Ejército Nacional de Colombia