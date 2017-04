¿Y la temporada de clásicas colombianas para cuándo?

Tradicionalmente, el ciclista colombiano ha sido un corredor de pruebas por etapas, destacándose en las que tenían un fuerte componente montañoso. A su lado, el aficionado colombiano también ha crecido prefiriendo las carreras por etapas, especialmente las grandes vueltas y sus impresionantes y legendarios puertos de montaña.

Recientemente, hemos aprendido a apreciar otro tipo de competencias: las Clásicas (Pruebas de un día), que tiene un desarrollo totalmente diferente al de las carreras por etapas: no hay una etapa mañana para recuperar el tiempo perdido hoy, no hay tranquilas etapas de transición “porque mañana es un día duro de montaña”, no hay un “dejemos llegar a la fuga que está muy lejos en la general”, no hay un “basta con llegar con el tiempo del ganador”, no hay pelea por metas volantes o la montaña. Todo se debe decidir en una sola jornada y solo importa la clasificación general. Simplemente no hay “mañana”. Así es el campeonato mundial o la prueba olímpica, por ejemplo.



Las clásicas habían estado un poco ajenas a la afición y al tipo de ciclista colombiano, más adaptado a la alta montaña que a los entreverados e irregulares recorridos de las clásicas. En los últimos años, sin embargo, hemos excelentes resultados de escarabajos en estos recorridos atípicos: El país ya cuenta con su primer vencedor en un monumento (Esteban Chaves en Lombardía), en otras clásicas World Tour (Rigoberto Urán en GP Quebec) y en prestigiosas clásicas del circuito europeo (Fernando Gaviria en París-Tours, Miguel Ángel López en Milán-Turín). En el palmarés de semiclásicas italianas también aparece ya la bandera colombiana gracias a victorias de Leonardo Duque, José Serpa, Carlos Betancur y Fabio Duarte.



El calendario nacional, sin clásicas



Las carreras locales son en su mayoría carreras por etapas con alta montaña y poca contrarreloj (que en algunos casos es cronoescalada), con poco espacio para detectar y hacer brillar posibles clasicómanos, rodadores y contrarrelojeros de nivel mundial. Llama la atención entonces que, a pesar de no contar en el país con este tipo de pruebas, hayan surgido clasicómanos de muy alto nivel. ¿Por qué no incluir entonces en el calendario más carreras de un día, con recorridos y distancias análogas a las clásicas europeas?



Los tres últimos campeonatos nacionales han sido un éxito deportivo y mediático, con distancia y perfil de clásica, con participación al máximo nivel, pero es la única prueba de estas características en todo el año. Unas pocas carreras de un día tienen distancias mucho menores y se encuentran ubicadas en los extremos del calendario.



En este panorama, docenas de corredores que podrían tener un gran potencial para clásicas se ven enfrentados a la necesidad de entrenar alta montaña (en detrimento de sus otras capacidades) y no logran mostrar plenamente sus condiciones en los tremendamente desequilibrados recorridos nacionales.



El ciclismo colombiano necesita una temporada de clásicas en su calendario local. En nuestro blog hemos propuesto varios interesantes recorridos con distancia y perfil similar a las grandes clásicas mundiales, que descubrirían para el ciclismo nuevas rutas y nuevas posibilidades. No se trata de perder nuestra identidad de escarabajos escaladores, sino de abrir espacios para detectar esos otros talentos.



PAULO CÉSAR SEPÚLVEDA

​*Director de @RutaEscarabajo