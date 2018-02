Jarlinson ‘Swamp’ and Alberto ‘Accountant’

A menos de una semana de comenzar la carrera Colombia Oro y Paz, la más importante que se haya organizado en Colombia, los organizadores han decidido borrar de un bandazo todo el contenido en inglés de su página, que venían publicando desde noviembre pasado.

La precipitada medida se debió a que la organización se dio cuenta de que este contenido publicado estaba pésimamente traducido, pues parecía haber utilizado una herramienta básica estilo Google Traslate y nada más, sin ningún tipo de edición adicional. No se dieron cuenta a través de un juicioso proceso interno de revisión de contenidos, de rigor en el manejo de comunicaciones ni de control de calidad de todo lo relacionado con el evento, sino a través del revuelo en redes sociales por parte de la afición.



La medida (necesaria para no seguir pasando vergüenzas) no pude quedarse solo ahí. Ignoro si en este momento la Federación estará buscando afanosamente una tropa de traductores calificados para volver a tener disponible el contenido dirigido al público internacional no hispanohablante (es lo que debería hacer) o si ya decidió ‘dejar eso así’, tratando que la afición y la prensa se enfoquen en la llegada de equipos y ciclistas de primer nivel mundial, en grandilocuentes declaraciones de rotundos éxitos organizativos y escondiendo la embarrada bajo la alfombra, tal y como nos han tenido acostumbrados con otros errores memorables (altimetrías, inscripciones, recorridos, escalafón nacional, manejo de comunicaciones, calendario femenino, selecciones nacionales incompletas, inasistencia a eventos internacionales, por recordar los más sonados).

Tradicionalmente, las noticias y los resultados de las carreras nacionales se publicaban en la página de la Federación y se compartían desde sus redes, haciendo a veces engorrosa la búsqueda de información específica. En ese sentido, la decisión de tener una página propia de la carrera que generara y recopilara contenido fue un gran acierto, así como tener cuentas de redes sociales exclusivas que promovieran ese contenido y generaran expectativa entre los seguidores.



La idea de tener una sección con todo el contenido traducido al inglés también estuvo a la altura del evento que busca proyección mundial y atención mediática internacional, pero hasta ahí llegaron los aciertos. Por alguna razón, alguien decidió no revisar, no validar, no contratar a alguien que supiera, no preguntar ni pedir ayuda, y como resultado teníamos una traducción a las patadas, entre hilarante y lacrimógena, ideal para rutina humorística. No es sino recordar los artículos que se referían a ‘Swamp’ y a ‘Accountant’ como resultado de traducir los apellidos de Jarlinson Pantano y Alberto Contador.



El ciclismo colombiano ha crecido mucho en los últimos años, pero no solamente en cantidad y calidad de corredores de primer nivel. La afición colombiana también ha crecido en calidad, es conocedora, ve ciclismo todo el año, visita portales ciclísticos de todo el mundo, sigue a tuiteros conocedores que abarcan todo el espectro posible, que publican en varios idiomas, comenta, hace buena crítica. Ha crecido a la par de los deportistas, sabe lo que es una buena transmisión, una buena narración, busca y elige contenidos de calidad. La organización de carreras y las entidades rectoras tienen que crecer y aprender al mismo ritmo, no pueden esperar a verse quedadas del lote para reaccionar.



PAULO CÉSAR SEPÚLVEDA

​- @RutaEscarabajo