Gastarse lo del mercado en fiesta

Finalmente, la afición colombiana pudo disfrutar de Colombia Oro y Paz, una carrera ciclística en la que corrieron las superestrellas que brillan en Europa. Fue una fiesta tremenda gracias a la afición que se volcó a las calles y a los ciclistas totalmente implicados en la carrera. El espectáculo fue tal que logró eclipsar las fallas que amenazaban la carrera, y flota en el aire un balance positivo.

Aunque de labios para afuera solo hay gratitud y euforia, un punto de reflexión surge una vez apagado el ruido y caído todo el papel picado: su financiación. Se habla de una cifra inexacta entre 3.000 y 7.000 millones, de los cuales 2.000 millones fueron aportados por el Estado a través de Coldeportes. ¿Era realmente necesaria esa cantidad de dinero público para el evento?



Vamos a suponer que por ser la primera edición y ante las ganas de sacar un producto excepcional era mejor garantizar el apoyo estatal. Esto nos lleva a dos cuestionamientos. El primero, que una carrera que podría y debería sobrevivir con financiación privada se mantenga dependiente de financiación pública, con todo lo malo que ello implica. El segundo, que ese sea el destino que debe tener el dinero público asignado al deporte. Esos 2.000 millones fueron necesariamente recortados de alguna otra parte. ¿Para el crecimiento del ciclismo no hubiera sido más relevante fortalecer los procesos de base, las escuelas de formación, la detección y formación de talentos, el ciclismo femenino, la participación en más eventos, la lucha contra el dopaje? Son estas acciones, y no la financiación de carreras, más acordes con la misión de la entidad.

¿Por qué es necesaria la financiación privada?

Primero, para desligar la carrera de los intereses políticos de quienes tienen el poder de decidir si dan o no ese jugoso patrocinio, que todo lo pueden enturbiar y degenerar.



Segundo, porque la persona que decide sobre esos recursos puede cambiar de año a año y ser alguien que desconozca por completo el tema ciclístico, se comprometa a lo que no tendría por qué, no exija lo que sí debería y el resultado sea un cruce de culpas en el que nadie paga. La amarga y frustrante experiencia del Team Colombia es prueba fehaciente de ello.



Tercero, porque esos recursos públicos podrían tener mayor impacto si se ejecutan en otras actividades. La falta de presupuesto ha sido la razón para que la Federación no asista a eventos internacionales a los que tiene derecho y cupos ganados. Por ejemplo: la renuncia a los cupos del Campeonato Mundial de Ciclismo (como lo mencionamos aquí: http://larutadelescarabajo.com/y-los-demas-cupos-al-mundial/ ); a las copas del mundo de pista; a las pruebas clasificatorias para el Tour de l’Avenir; a eventos del calendario femenino, júnior y sub-23, y a carreras del circuito continental americano para participar como selección nacional. Por otra parte, la Vuelta a Colombia ha perdido este año su categoría UCI, quizá para nunca más recuperarla si se mantiene el éxito de la 2.1 (como sea que se llame en el futuro) y la Federación esgrime que no hay suficiente presupuesto para mantener la categoría de las dos carreras.



Si las necesidades son muchas y el presupuesto es poco, si muchas acciones misionales de la Federación no se realizan por falta de recursos, gastar 2.000 millones de pesos en un evento que se puede financiar privadamente es gastarse lo del mercado en fiestas.



Lea la columna completa en: http://larutadelescarabajo.com/gastarse-lo-del-mercado-en-fiestas/



PAULO CÉSAR SEPÚLVEDA