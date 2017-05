El país de los escaladores, ¿únicamente?

El mes pasado terminó la Vuelta al Valle, una de las pocas carreras que ofrecían etapas completamente planas y también puertos de montaña importantes para armar un recorrido equilibrado. Era habitual la interesante contrarreloj larga y plana antes de la definitiva etapa de montaña que definía al campeón, así como las tradicionales etapas para velocistas, tan escasas en nuestro calendario nacional.

Pero este año se propuso la cronoescalada a La Habana, con lo cual se perdió uno de los pocos escenarios para que los buenos rodadores puedan mostrar sus condiciones. Al ver el calendario nacional completo y los recorridos de las pruebas departamentales, con esa marcada tendencia a ser desequilibrados en favor de los escaladores, nos parece que la contrarreloj plana de la Vuelta al Valle debe preservarse como si de una especie en peligro de extinción se tratara.



Miremos esta muestra de carreras recientes:

· Clásica de Fusagasugá: cronoescalada y puerto de fuera de categoría.

· Clásica de Anapoima: media montaña y cronoescalada.



En 2016 tuvimos:

· Vuelta a Cundinamarca: puerto de fuera de categoría y cronoescalada.

· Clásico RCN: sin contrarreloj.

· Vuelta al Tolima: sin contrarreloj.

· Clásica de Anapoima: contrarreloj individual con puerto de montaña.

· Vuelta a Antioquia: puerto fuera de categoría y cronoescalada.

· Vuelta Marco Fidel Suárez: cronoescalada fuera de categoría.

· Vuelta a Boyacá: contrarreloj individual con puerto de montaña.

· Vuelta de la Juventud: Cronoescalada.

· Y no falta la Vuelta a Colombia, con su monotemática cronoescalada en Medellín, en cinco de las seis últimas ediciones.



El inconveniente ‘per se’ no es que haya cronoescaladas, sino que así sean la mayoría de las contrarrelojes individuales nacionales. Es cierto que hay carreras en las que es muy difícil proponer un recorrido plano (Fusagasugá o Anapoima), pero en las otras carreras que es posible debe buscarse un equilibrio para no tener un puerto de montaña de categoría especial el día antes de una cronoescalada en una carrera de tres etapas.



Este año, ya los escarabajos se reportan con la inusual cifra de ocho victorias UCI definidas en el embalaje, lo que ratifica que corredores de ese perfil ya se encuentran rodando por nuestras carreteras, pero encuentran escasos escenarios para mostrar sus condiciones o para entrenar esta especialidad.



Bajo un concepto puramente técnico, sin tomar en cuenta el componente administrativo y logístico que influye en la elección de un recorrido, una carrera que tiene su etapa reina con puerto muy duro o final alto es una competencia para escaladores y se va a definir entre ellos. En lugar de pensar en una cronoescalada, sería mejor una contrarreloj individual plana para promover el desarrollo de esta especialidad y crear un espacio para que los rodadores se muestren y se estimulen con una oportunidad de victoria. Del mismo modo, habría que buscar más llegadas planas para darles también su espacio a los rematadores.



Para formar un ciclismo colombiano más internacional, hay que borrarnos de la cabeza que solo es bueno el que sube bien. Se requiere un calendario bien armado para que haya espacio para todos los perfiles y para que los escaladores también sean desafiados. Vemos en el Tour de Francia que al final no gana el mejor escalador, sino el buen escalador que mejor se defiende en la contrarreloj.



PAULO CÉSAR SEPÚLVEDA@PauloForastero