Estaba en São Paulo, en el último día del Foro Económico Mundial para América Latina. Ese día, desde las 5 a. m. recibía mensajes y, la verdad, no sabía qué ocurría. De repente comencé a ver los contenidos: asesinaron a Marielle Franco; era la noticia destacada de los principales medios en el mundo. A las 9 a. m. me enviaron las fotos de las movilizaciones en Río, São Paulo, Lisboa; miles y miles de personas comenzaron a tomarse las calles.

No habían pasado 24 horas, y ya la indignación crecía ante el mensaje perverso del asesinato de un liderazgo social y político que no solo era importante para los más de 46.000 votantes que tuvo como concejal, ocupando el quinto lugar en Río de Janeiro entre un grupo de 1.500 candidatos, de los cuales 50 fueron electos, sino su vocería y representatividad de la diversidad efectiva y con agenda en las posiciones de poder. En efecto, la asesinaron después de salir de un foro sobre mujeres negras jóvenes que cambian estructuras de poder.



Ese mismo día, a las 12 p. m. estábamos en el auditorio principal dando cierre al Foro Económico Mundial en un panel sobre la nueva era del liderazgo. En ese panel, el presidente del Banco Itaú comenzó su intervención rindiendo un homenaje a Marielle, pidiendo justicia y enfatizando su importancia para el país. Dos horas después fuimos a visitar una fábrica de cultura en la entrada de la favela.



Apenas llegamos, en la entrada estaban expuestos diez carteles del homenaje que los niños le habían hecho con corazones y frases como ‘flor de la favela’ a Marielle. Aún no habían pasado 24 horas. Ella, a quien no habíamos conocido, después de su muerte había nacido en muchos de nosotros.



Pocas veces he visto que el mundo se movilice a tantos niveles por una mujer negra, lesbiana, de la periferia y de América Latina. Creo que muchos reaccionamos porque sabemos la importancia de líderes como ella, una suma de diversidades que le permite a la sociedad entender las matrices de exclusión que perpetúan sus conflictos y desigualdades.



Esos liderazgos absolutamente necesarios y urgentes, que generan temor e incomodan. Y despiertan todo tipo de suspicacias para estigmatizarlos y, en muchos casos, como pasó con Marielle, tratar de silenciarlos de la única forma que pueden: acabando con su vida.



Sin embargo, Marielle era una comunidad local que integra las favelas, los movimientos de mujeres, juveniles, negros e indígenas, LGBTI y una ciudadanía inmensa progresista global, que reivindicará su agenda con más fuerza. Ella se multiplicará en muchas mujeres en Brasil y en el mundo, respondiendo a la crisis de liderazgo y de élites cerradas, desconectadas y poco diversas que enfrentamos. Se requieren cada vez más líderes que desde sus subjetividades sientan y den respuesta a lo que muchos de nosotros, desde nuestras zonas de confort, no entendemos.



En Colombia, tristemente nos hemos acostumbrado al asesinato de nuestros líderes sociales. Casi llegamos a 200 en los últimos dos años. Uno de los últimos, Temístocles Machado, del Comité del Paro Cívico de Buenaventura, y ya otros miembros de este mismo comité recibieron amenazas. Ojalá el Estado garantice la vida de estos referentes en riesgo. Al final, no podemos acostumbrarnos ni resignarnos a seguir perdiendo esos líderes que son esas flores de loto, en medio del pantano de las segregaciones, las desigualdades, perversiones y contradicciones de nuestras sociedades; si las seguimos desechando, perpetuaremos los conflictos, pues hacen el trabajo en el corazón de las comunidades excluidas, que desde afuera ningún otro va a hacer.



PAULA MORENO

Presidenta de Manos Visibles

En Twitter: @manosvisibles