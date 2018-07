¿Será que hay alguien mejor que Yerry Mina para evidenciar el poder de lo invisible? Me lo preguntaba ahora que publico un libro con ese título sobre mi experiencia como una mujer joven y negra en posiciones de poder con raíces en el norte del Cauca, como él.

Ayer pensaba que Yerry y cada uno de los miembros del equipo de la Selección Colombia son de diferentes maneras la representación de ese país profundo, campesino, de regiones, de etnias, de familias con escasos recursos que sobreviven y tratan de sacar sus hijos adelante. De ese país al que solo en casos excepcionales se le da la oportunidad de mostrar su talento y capacidad. Uno de los caminos es el deporte, en el cual esas Colombias diversas y profundas, generalmente invisibles, pueden coexistir y lograr resultados que nos benefician a todos, pero no puede ser el único. Pensaba: ¿cuál es la Selección Colombia que tenemos en el día a día, en nuestra agenda, en nuestra cotidianidad? ¿Cuál es su filosofía?



Quinterito dedicó su triunfo a su comuna 13, en Medellín, saludando el barrio donde creció, enviando un mensaje de esperanza ante la escalada de violencia que está atravesando. Este es un equipo de las diferentes periferias del país, de la comuna, de la vereda, de municipios que casi nadie conocía (hoy entendemos por qué la canción emblemática de Guachené dice que es la segunda Habana) y de departamentos que solo se referencian por sus carencias y no por sus potencialidades. Un equipo que no solo es, sino que tiene una vocería consistente y genuina, algo poco común, como lo hemos visto con la mayoría de las grandes estrellas de fútbol. En eso, siempre una gratitud infinita con Pékerman, ¡qué talante de liderazgo! Me gusta su trato igualitario y deferente con cada jugador, con la conciencia y conocimiento de ese talento múltiple que necesita para dar resultados, con alegría, sin triunfalismos y con humildad.



Carlos Sánchez también, representando a ese Chocó siempre digno, cuando le preguntaron por las amenazas, respondió: “Es solo un juego”. Y tiene toda la razón, evocando la sensatez ante ese extremismo deportivo colombiano que no pone límites, en algo esencial como el respeto a la vida, que está por encima de cualquier competencia. Lo bonito es que siendo un juego, trasciende no solo por el resultado sino por la calidad de los seres humanos que lo integran, que de una forma muy contundente, implícitamente nos muestran en qué fallamos como país.



Una amiga extranjera que estaba viendo el partido me dijo: Yo, la verdad, pensaba que tú eras un error o accidente estadístico en Colombia, que había muy pocos afrodescendientes. Sin embargo, al ver el equipo, no tuve que responderle nada porque observó su composición. Otra amiga de descendencia asiática que vive en Bogotá se quejaba por las caricaturas en el partido contra Japón, por la burla y la falta de respecto por otras etnias. Nos falta mucho para una valoración mínima y respeto de la diferencia.



El hecho de no ver en los espacios cotidianos de poder la diversidad de este país y del mundo no implica que no exista. ¿Qué es lo que no vemos o no queremos ver? ¿A qué no le damos juego y por qué? ¿Cuáles son nuestros estigmas o desconocimiento? ¿De qué nos estamos perdiendo? Muchas preguntas claves que trascienden el futbol, pero es clave entender que existe un país que tiene todas las ganas de contribuir, de aportar y sorprender en diferentes áreas, pero que, además, necesitamos para crecer y alcanzar otro nivel. ¿Será que le daremos la oportunidad más allá del fútbol y lo haremos visible, así pierda o gane al principio? Veremos...



Nota: me encanta #EstamosMelos, de Bomby, ¡qué 'swing' tiene esta Selección!



PAULA MORENO

Presidenta de la Corporación Manos Visibles

En Twitter: @PaulaMorenoZ