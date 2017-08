Los jóvenes de la reconciliación

La salida de 132 jóvenes de las zonas veredales pone a la sociedad colombiana ante una de las mejores oportunidades de conocer qué significó la guerra, reivindicar el papel de los jóvenes y reflexionar sobre el futuro que queremos en común.

Todas las historias son diferentes y cada uno de estos adolescentes tiene una personalidad, un modo de ver el mundo que debemos entender. La mayoría viene de regiones apartadas y de familias vulnerables que residían en lugares con alta presencia de grupos armados. Algunas de esas familias no eran, de hecho, lo que denominamos “entornos protectores”.



Aun siendo menores de edad, conocen de dificultades que quizá muchos no alcanzamos a imaginar y quieren decidir qué hacer a partir de ahora. Son el rostro del país: tienen historias de sufrimiento, pero también de empuje y superación. Es hora de contar el conflicto con todos sus matices, sus zonas grises, no en el blanco y negro habitual que solo sirve para generar división.



Esto nos pone ante la ocasión perfecta de reflexionar sobre el rol que van a desempeñar los jóvenes –¡todos los jóvenes!– en esta nueva etapa. Por su energía y capacidad creativa, suelen ser el mayor agente de transformación social y política.



“Tenemos que continuar preparándonos para que cada uno de nosotros, en el rol que desempeñemos, estemos conscientes y dispuestos a generar los cambios que nuestra sociedad requiere”, decía una adolescente que niveló sus estudios en uno de los lugares transitorios de acogida que se han dispuesto para quienes se acogen al programa ‘Camino diferencial de vida’.



Estos jóvenes cuentan con profundos sentimientos de lealtad y valor de lo colectivo. Quieren ser futbolistas, médicos, pilotos, trabajar la tierra... Tienen ilusiones e inseguridades propias de su edad, y en esos relatos encontramos el mejor ejemplo de qué ha significado la confrontación armada: padres que entregaron sus hijos a la guerrilla porque no creían tener recursos para criarlos; jóvenes que ingresaron a un grupo ilegal porque les daba sensación de “seguridad” o “estatus”; muchachos que trataron de escapar al reclutamiento, pero no pudieron; familias desplazadas para evitar que se llevasen a sus hijos.



Nos merecemos un país donde esos padres sepan que habrá oportunidades; un país donde los jóvenes se sientan protegidos en sus comunidades. Hoy, más que nunca, el Estado está comprometido con garantizar los derechos de todos ellos.



Llegamos así a la oportunidad de construir un futuro mejor. Por primera vez, en muchos años de trabajo por los derechos de los jóvenes y las víctimas, veo que un tema genera tanto interés. Ojalá ello se traduzca en una solidaridad activa y en una profunda reflexión: sobre lo que nunca debe volver a repetirse; sobre lo que realmente estamos dispuestos a aportar como ciudadanos a la sociedad.



Una mamá nos decía recientemente que estaba muy orgullosa de su hija, que es una de las personas que realizaron su nivelación de noveno grado. El día de la graduación, la señora dijo que estaba agradecida porque la vida le había dado una segunda oportunidad para ser una mejor mamá. Ahora que se han reencontrado, planean sus próximos pasos juntas.



Es momento de unirnos para que nunca más se utilice a un menor de edad para la violencia, nunca más en actividades ilícitas. Somos la generación responsable de una Colombia en paz y tenemos la gran oportunidad de dar a estos adolescentes un país que le apuesta a la reconciliación. No podemos volverles a fallar.



PAULA GAVIRIA BETANCUR

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos @PaulaGaviriaB