Te amo, Claudia. Te amo desde hace muchísimo tiempo. Te amo desde que escribías columnas en EL TIEMPO y denunciabas con valentía los horrores del paramilitarismo y los abusos del estado de derecho. Te amo por tu valiente paso por el Congreso, en donde brillaste con luz propia en medio de políticos mediocres y tinterillos, que llegan al Capitolio para engordar sus bolsillos y los de sus amigos más íntimos.

Te amo, Claudia. Te amo por la fuerza con que expresas tus ideas, por la claridad con que das los debates y peleas, por las decisiones difíciles que has tenido que tomar a lo largo de tu carrera. Te amo por tu lesbianismo a puerta abierta, sin ninguna pena ni vergüenza, sin necesidad de esconderlo por la conveniencia de la exitosa carrera política que llevas a la fecha. A diferencia de tantos políticos y funcionarios públicos que llevan una vida doble solo por querer guardar las apariencias.



Te amo, Claudia. Te amo con tu consulta anticorrupción a cuestas. A pesar de no estar de acuerdo con algunas de tus propuestas. No me gusta tu idea de reducirles el salario a los congresistas, porque solo ahuyenta a los buenos y no le hace ni cosquillas a quienes hacen parte de la robadera. Tampoco me gusta tu idea de hacer presupuestos públicos con participación ciudadana, porque estos solo sirvieron para aumentar la corrupción en Brasil y Venezuela. Y no creo que sirva tu propuesta de hacer públicas las declaraciones de renta, porque las grandes fortunas están con testaferros, escondidas a través de SAS, o afuera.



Te amo, Claudia. Te amo aunque en esa consulta quieras limitar a máximo 3 periodos los cargos en corporaciones públicas. Una propuesta que no ataca el verdadero problema de los atornillados al poder, que son el nepotismo y la reelección en cuerpo ajeno o a través de personas interpuestas. Mira lo que está pasando con Uribe, que va para su tercera reelección en la presidencia. O mira lo que viene pasado con los clanes familiares de la costa Atlántica, muchos de los cuales se reeligen a través de hermanos, primos, tíos, esposas y también mozas barranquilleras.



Te amo, Claudia. Te amo porque considero que eres una de las mujeres más valientes y valiosas que ha tenido Colombia en toda su historia. Una mujer frentera, honesta, luchadora y guerrera. Una mujer hecha a pulso, con una sensibilidad tremenda frente a las necesidades de la gente y a los abusos de los poderosos que se imponen en nuestra tierra.



Te amo, Claudia. Y me parece un gran logro tuyo y de Mockus haber convencido a alguien tan arrogante como Petro en comprometerse a firmar 12 puntos tan importantes sobre piedra. Pero te quedaron faltando una decena de mandamientos más en esas tablas promeseras:



1- No subsidiaré pensiones de más de un salario mínimo.



2- No manipularé el ahorro pensional del país, como lo hicieron Chávez y Maduro.



3- No destruiré las EPS.



4- No inflaré la USO, como ya hice con los sindicatos de la ETB y el Acueducto de Bogotá.



5- No engordaré a Fecode.



6- No acabaré con los colegios en concesión, en donde el 70 % de los niños de estrato uno sí terminan su bachillerato.



7- No haré populismo con las tarifas de los servicios públicos, como ya lo hice en Bogotá.



8- No me tiraré el metro elevado para la capital.



9- No permitiré que ni Carlos Gutiérrez, ni los Alcocer, ni mis hijos, tengan participación alguna en mi gobierno.



10- Sí apoyaré soluciones latinoamericanas para acabar con el régimen infame de Maduro.



Te amo, Claudia. Pero sin esos diez mandamientos adicionales, no soy capaz de votar por Gustavo Petro para la presidencia. Por ti, en cambio, votaré en lo que me reste de esta vida y en las próximas reencarnaciones venideras. Te amo, Claudia López Hernández. Y vamos para adelante.



