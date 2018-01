Rompiendo el silencio

Parecería que ya sabemos quién es. Lo sabemos gracias a las pistas que dejó Claudia Morales en los últimos días. Lo sabemos gracias a sus declaraciones radiales, a sus crípticos mensajes en redes sociales, a sus puntadas en varias partes. Lo sabemos tras haber leído minuciosamente todas sus columnas pasadas. Lo sabemos después de leer su historial de interceptaciones telefónicas y chuzadas.

Y ahora que lo sabemos todos, ¿qué diablos vamos a hacer?, ¿nos vamos a quedar callados?, ¿vamos a permitir que nos siga hablando, todos los días, por los próximos años?, ¿que nos siga mandando mensajes desde su púlpito sagrado?, ¿que nos siga diciendo qué hacer, qué pensar, qué sentir y hasta por quién votar?, ¿vamos a dejar que se salga con suya?, ¿vamos a dejar que siga abusando de su poder y que tenga licencia para violar? ¿Vamos a ser convidados de piedra del más grande y escandaloso crimen sexual de nuestra época?



¿Qué vamos a hacer el resto de mujeres?, ¿cuántas más, como Claudia, han sido víctimas de una violación por parte de un jefe?, ¿cuántas otras, como Mabel Lara, como Yolanda Ruiz, o como yo, hemos sido víctimas de un superior que nos acosó sexualmente? ¿Un jefe que nos manoseó, nos tocó, nos asechó, nos persiguió y nos humilló con insinuaciones de sexo a cambio de no hacernos la vida insoportable? ¿Es este el modus operandi en la política, el sector empresarial y los medios?



¿Dónde están los testimonios de otras mujeres?, ¿dónde están las voces de las grandes divas del periodismo en Colombia? ¿Acaso nunca acosaron a Ángela Patricia Janiot, Claudia Gurisati, Vicky Dávila, Ilia Calderón, María Elvira Arango, Adriana Vargas? ¿Nada le pasó a Claudia Palacios, María Lucía Fernández, Diana Calderón, Silvia Corzo, Camila Zuluaga, D’arcy Quinn o Érika Fontalvo?



¿Y las columnistas? ¿Será que en más de 40 años de carrera periodística, ningún jefe acosó a María Jimena Duzán, María Isabel Rueda, María Cristina Calderón, María Elvira Bonilla, Yolanda Reyes, Cecilia Orozco? ¿Ni una palabra por parte de ustedes?



¿Cómo es posible que en Estados Unidos salgan docenas y docenas de periodistas a confesar los abusos del que han sido víctimas, mientras en Colombia –que es mil veces peor en términos de machismo y de desigualdad de sexos– solo seamos cuatro las mujeres periodistas que hayamos confesado el haber vivido situaciones tan dolorosas, humillantes y vergonzosas?



¿En dónde están también las actrices colombianas que tienen voz e influencia mediática? ¿Ningún comentario sobre este tema, Margarita Rosa de Francisco? ¿Ninguna historia que contar acá? ¿En dónde están Angie Cepeda, Juana Acosta, Flora Martínez, Catalina Sandino y otras actrices que podrían tener resonancia continental si se decidieran a hablar? ¿Shakira? ¿Sofía Vergara?



Si no lo hacemos las pocas mujeres que tenemos algún espacio para expresarnos, ¿qué se puede esperar de los millones y millones de mujeres que viven a diario situaciones de acoso y violación por parte de sus familiares, de los poderos del pueblo, o de los jefes en el trabajo?



¿No tenemos una responsabilidad histórica en todo esto?, ¿no ha llegado el momento de juntar testimonios, de dejar constancias, de hablar en voz alta? ¿Así muchas de nosotras individualmente no podamos revelar el nombre del sujeto, como en el caso de Claudia, no será que como grupo sí somos capaces?



¿No creen que vinimos a este mundo en un momento histórico por alguna razón de fondo? ¿Cómo no aprovechar las oportunidades que tenemos de aparecer en televisión, radio, revistas, periódicos, cine y otros medios?



Estamos al frente de la mayor revolución femenina en décadas. Las invito a hacer historia.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya