05 de marzo 2018 , 12:23 a.m.

Veía anoche los premios Óscar y a Gary Oldman alzar su estatuilla. Y me hacía una y otra vez la misma pregunta: ¿está Colombia atravesando también por las horas más oscuras? ¿Estamos ‘ad portas’ de una nueva violencia, como la que atizó Winston Churchill en su época, a punta de balas, lengua y verborrea? ¿Habrá muertos en esta contienda? ¿Matará a Gustavo Petro la derecha? ¿Puede el Estado protegerlo de esa mano negra? ¿Le darán 300 escoltas como a Uribe o les subirán el blindaje a los vidrios de su camioneta?

¿Será que además se muere Timochenko de un infarto? ¿Que entra el Eln a polarizar más la campaña y mata más soldados o vuela nuevos tramos? ¿Que los narcos y mafiosos sacan más congresistas que en otros años? ¿Que se vuelve a inundar el Congreso de ‘parapolíticos’, ladrones, corruptos y tramposos como en años pasados? ¿Que arrasa Cambio Radical en las elecciones del 11 de marzo? ¿Que ese día revive Germán Vargas Lleras con todo su combo de políticos de antaño?



¿Será que, en cambio, muere Marta Lucía Ramírez en la consulta interpartidista contra el Centro Democrático? ¿Que termina humillada por Iván Duque como lo sugiere la última encuesta publicada por este diario? ¿La misma donde aparece Sergio Fajardo cayendo cuesta abajo por su lenguaje neutro y parco, pero que es leído como tibio por quienes quieren ver esto incendiado?



¿Y qué pasa si Duque gana después la presidencia? ¿Le hará caso a Uribe en todo lo que le diga? ¿Será instrumento de su venganza? ¿Le hará la vida imposible a Santos? ¿A todos lo que con él trabajaron? ¿Se dejará manosear por todos lados? ¿O cogobernará con Uribe de manera maquiavélica? ¿Cambiará nuevamente la Constitución para que este pueda reelegirse las veces que quiera? ¿O le dará la puñalada trapera, como ya le sucedió con Juan Manuel Santos, o como en Ecuador hizo Lenín Moreno con Correa?



Pero, como al perro no lo capan dos veces, ¿qué condiciones le habrá puesto Álvaro Uribe a Iván Duque a cambio de los votos del Centro Democrático? ¿Qué secretos le tendrá guardados? ¿Qué cosas le tendrá escondidas para tenerlo bien apretado por cuatro años, así como le gusta empuñar las riendas de sus caballos?



¿Qué estarán haciendo los financiadores de la política para tener amarrados a sus candidatos? ¿Estarán manoseando las encuestas, el arma perfecta de manipulación del electorado? ¿Acordarán previamente el tamaño de la muestra, la metodología de recolección, el margen de error, los niveles de significancia y el orden de las preguntas en cuestión?



¿Cómo hacen 105 personas de una firma encuestadora para hacer más de 7.000 encuestas presenciales en cuatro días, como muestran las últimas fichas técnicas? ¿No sienten un tufo a manipulación en estas últimas encuestas? ¿Las mismas que daban ganando al Sí en el plebiscito? ¿Las que pronosticaron una derrota monumental de los actuales alcaldes de Cali, Medellín y Bogotá?



No sé ustedes, pero a mí sí me parece que Colombia está pasando por una de sus horas más oscuras.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya