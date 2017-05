Juego de damas

Llevo toda la semana pensado en Emmanuel Macron, el nuevo presidente electo de Francia que vino a contarle al mundo una historia de amor. Macron –más churro que Justin Trudeau– está casado con una abuela 24 años mayor. Se conocieron cuando él era estudiante de bachillerato y ella, su profesora de teatro. Hoy él tiene 39 años y ella casi 64. No tienen hijos, pero ella aporta tres retoños y siete nietos de un divorcio pasado. Y hoy llegan al Palacio del Elíseo a demostrarle al mundo que el amor verdadero todavía sobrevive la epidemia de las esposas trofeo.

Todo eso me hizo pensar en los matrimonios que pueden llegar a la Casa de Nariño al cabo de un año entero. ¿Quiénes son las parejas de esa inmensa lista de precandidatos? ¿Cómo serán las relaciones entre ellos? ¿Estarán enamorados como Macron, o serán pura farsa como Trump? ¿Serán esposas florero, como Melania? ¿O serán copresidentas como Michelle Obama?



¿Cómo serán los precandidatos criollos con las posibles futuras primeras damas colombianas? ¿Las humillarán y despreciaran constantemente como hace el misógino presidente gringo con la exmodelo eslovena? ¿O las enaltecerán como Macron a la veterana Brigitte, el tiquete ganador de las presidenciales francesas? ¿Serán tan mujeriegos como Bill?



¿Serán socios en el crimen, como Néstor y Cristina Kirchner en Argentina? ¿O serán una alianza de incompetentes como Cilia Flores y Nicolás Maduro en la tierra vecina? ¿O serán una alianza de poderes electorales como Gustavo Petro y Verónica Alcocer, la mezcla criolla de Frank y Clair Underwood?



¿Qué tipo de relación tendrán con sus parejas cuando se cierran las puertas?, ¿cuándo no hay micrófonos, ni cámaras de televisión, y dejan a un lado la comedia teatral de la pareja perfecta?, ¿cuándo son lo que son y tratan a sus compañeras como floreros de decoración? o por el contrario, ¿como grandes amigas y consejeras?



Confieso que solo tres parejas me convencen de tener una relación auténtica y verdadera: Juan Carlos Pinzón y Pilar, Sergio Fajardo y Lucrecia, Claudia López y Angélica. Se les nota el amor sincero en los ojos, se les nota la dulzura en la forma de tomarse las manos, se les nota la complicidad en las miradas que se intercambian cuando están delante de extraños.



En cambio, no le creo ni cinco a los matrimonios de Gustavo Petro y Vargas Lleras, los dos que más chismes generan en los cocteles y en las revistas faranduleras. Allí donde las supuestas burlas, mechoneadas y taconazos son la comidilla de las lenguas sueltas. A mí no me consta nada, pero me basta saber que ninguno las trata con el respeto y la admiración que sí profesó Barack por Michelle Obama, una mujer cuyo cerebro y carisma rebasó de lejos el de su marido en la cresta de la cima. A tal punto que hoy es la gran carta demócrata en las presidenciales del 2020 en los Estados Unidos.



Al final de cuentas ese debería ser uno de los criterios más importantes para elegir presidente en cualquier país del planeta: la forma en que trata a su pareja. Si la maltrata y la usa como objeto de decoración o, si por el contrario, la enaltece y engranda en cada aparición pública y también privada. No hay mejor señal de humanidad, interés por el prójimo y decencia de un político. De nada sirven las credenciales laborales y académicas, si no son capaces de tratar bien a la mujer que tienen consigo.



Nos llegó la hora de votar por un presidente que haya elegido a su señora basándose en la esencia y no en las apariencias. En Colombia ya no necesitamos más floreros como Melania. Queremos más Brigittes Macron como en Francia.



PAOLA OCHOA@PaolaOchoaAmaya