Hoy me levanté detestando el Día de la Madre. Odiándolo hasta los huesos, después de escuchar a mi familia hablando de política hasta los tuétanos. Detestándolo con las tripas y con todo el cerebro, tras escuchar a mis seres queridos pelearse por unos tipos que ni siquiera conocemos: Iván Duque y Gustavo Petro. Por ellos se pelearon mis hermanos, mis tíos, mis cuñados, mis primos, mi marido y hasta los abuelos de mis hijos.

Detesto cuando el Día de la Madre se cruza con la víspera de las elecciones presidenciales. Mi casa terminó en un campo de batalla electoral, con gritos y arengas que se tiraron la tradicional reunión familiar. Las palabras de sobremesa fueron horribles y cizañeras: mamerto, facho, comunista, neoliberal, castrochavista, dictador, guerrillero y hasta paramilitar. Esas y otra docena más que me dieron físicas ganas de vomitar. Todo mientras mi mamá rezaba en silencio para que esto no pasara de un agarrón familiar.



No me quiero imaginar lo que serán las navidades, los cumpleaños, los bautizos, si uno de estos dos personajes llega a ganar. Mi familia quedará dividida y polarizada hasta la eternidad. Habrá más peleas, más contiendas, más agarrones, más polarización entre los machos de mi hogar. Hasta me imagino las futuras escenas caseras, después de que alguno de esos dos se cruce en el pecho la banda presidencial: —Yo les dije... les advertí... ustedes los uribistas son unas bestias que reeligen a Uribe por tercera vez para regresar a 50 años más de guerra.



Y también me imagino la película opuesta:



—Yo les dije... les advertí... este mamerto de Petro vino a expropiarnos y a quitarnos las tierras, mientras copia las ideas comunistas de la Venezuela castrochavista.



¡Será un infierno para mí, para mi mamá, para mis hermanas, para mis primas, para todas las mujeres de mi familia y para todas las generaciones de mujeres futuras! ¡Cuatro años seguidos de disputas, de odio, de polarización, de rabia, de mentiras, de juegos mentales y zancadillas cochinas!



¡Cuatro años más de política en la habitación, en el comedor, en la sala, en la cocina, en el baño, en el balcón! ¡Cuatro años más de celebraciones, aniversarios, novenas, velitas y navidades pasadas por odios políticos familiares! ¡Cuatro años más de política pendenciera y rastrera!



Y todo porque unos señores se gritan hasta mico para llegar a la Casa de Nariño, mientras destrozan a las familias de nuestra nación sin el menor pudor ni remordimiento con nuestros niños.



Finalmente, por eso es que voy a votar por Sergio Fajardo: porque es el único que no arma zafarrancho dentro del rancho. Porque descubrí –en medio del Día de la Madre– que es el que menos divide y polariza a mis hermanos, mis cuñados, mis tíos, mi marido y los abuelos de mis hijos. En resumidas cuentas, porque es el único que no acaba con lo más importante para mí como mujer y madre: los lazos familiares.



Precisamente, de eso se trata la imagen favorable. Y es el termómetro que usan las encuestas para medir cuál es el candidato que es mejor ser humano entre todos los aspirantes. Y es ahí donde el exalcalde de Medellín les da sopa y seco al resto de sus contrincantes.



Porque una cosa sí tengo clara en esta vida: no quiero más peleas dentro de mi familia. Quiero alguien que gobierne sin despertar tantos odios y desdichas. Alguien que sea capaz de dirigir a este país en armonía. Porque se nos viene encima una enorme crisis social, económica y de salud pública con la migración masiva desde Venezuela. Y eso va a requerir de alguien que nos gobierne con todo el país enfocado en resolver problemas y en unir fuerzas.



No en dividir y en acabar con todo lo que exista, empezando por los seres que más amamos en esta vida.



PAOLA OCHOA

En Twitter: @PaolaOchoaAmaya