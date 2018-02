Un conflicto crónico

El sindicato de educadores llevó a cabo ayer un paro de 24 horas para hacer saber que lo maestros no tienen un servicio médico que les de acceso oportuno a especialistas y medicamentos, que no tienen cobertura de riesgos profesionales, que no se destraba el proceso de evaluación de quienes llevan años esperando un ascenso, que en su opinión la jornada única se impone sin garantizar las condiciones materiales que requiere y que no se ha puesto en marcha el proceso de reforma para aumentar los recursos destinados a la educación en el Sistema General de Participaciones.

Entretanto el gobierno explica que el paro es injustificado, pues ha cumplido con los aumentos salariales pactados, ya contrató un mejor esquema de salud (aunque reconoce dificultades para su puesta en marcha), porque la evaluación de la primera cohorte de docentes pendientes le permitió ascender en el escalafón, pero el proceso de los que siguen no tendría que ser automático, y la ministra dice en síntesis que de 24 acuerdos del año pasado, la mayoría se han ejecutado y el resto están a punto.



Lo que no nos dicen es que el conflicto se volvió crónico, que tendremos muchos más paros, cada vez más frecuentes y de distintas modalidades: express como el de ayer, largos como los dos últimos y todo lo que funcione para presionar. Y que más allá de la negociación de un cese de actividades determinado, la medición de fuerzas seguirá si no cambiamos el escenario y la agenda y ampliamos el espectro de los actores.

El conflicto hoy tiene características estructurales: es abierto en sus temas, involucra a la mayoría del magisterio, y se ha vuelto habitual. Pero no fue así durante más de una década, hasta que la ministra Gina Parody, en una actuación muy de su talante, decidió enfrentar al sindicato hace tres años sin mayor motivo, hizo generalizaciones que ofendieron al magisterio, tiró a la caneca pactos importantes como el que había impulsado el Movimiento Todos por la Educación, y desencadenó la crisis que todavía estamos viviendo. Los 340.000 maestros que tiene el sistema público entraron en modo presión hace rato, y así siguen. Y ahora, en el ocaso de un gobierno errático en sus políticas, sin que ella las haya causado y sin herramientas para resolverlas, a la ministra Giha le han tocado la huelga del año pasado y ahora la despedida con la de esta semana.



Se necesita hacer un pacto nacional que tenga varios elementos. En primer lugar, hay que separar lo laboral, que corresponde al sindicato negociar, de lo educativo, que es un asunto de la sociedad, en el que el Fecode es una voz importante, pero no tendría que ser el motor. En segundo lugar, hay tener una propuesta seria para que la profesión docente sea un baluarte indiscutible en la sociedad. Tercero, hay que persuadir desde distintos lugares a los maestros de que se puede protestar con mecanismos que no impliquen cerrar los colegios, como las movilizaciones por turnos u otras ideas creativas, pues afectar la confianza de las familias en la educación oficial es contraproducente a su lucha. Pero sobre todo, hay que promover durante la campaña electoral y al inicio del próximo gobierno la revitalización de los acuerdos nacionales por la educación que los maestros incluido en sindicato, los empresarios, los medios de comunicación, la sociedad civil y especialmente las familias y los estudiantes han demostrado que es posible alcanzar



El asunto es urgente, o el próximo gobierno será estrenado con una huelga larga, y si esa huelga tiene éxito, sentará las bases de una dinámica de negociación ruda que tenderá a mantenerse. Y es importante, porque el carácter de la jornada completa, las finanzas territoriales para la educación y la carrera profesional y el bienestar de los docentes, para poner tres ejemplos de lo que está en juego, determinarán que el país tenga o no una educación para la convivencia, la equidad y la productividad.



Obviamente, es un asunto político, y no será lo mismo resolver el conflicto si el próximo presidente prioriza en serio la educación y es democrático en sus formas, o si le sigue tacañeando los recursos al tema y quiere resolverlo sin el suficiente tacto. Lo que si es bueno entender, es que las dolencias crónicas que se tratan como si fueran agudas tienden a volverse permanentes e incapacitantes. Si la educación y el rol de los maestros en la sociedad no entran con fuerza en la agenda electoral, y de allí surgen salidas de fondo, durante el gobierno próximo el conflicto social en el sector mantendrá vivos esos temas.



ÓSCAR SÁNCHEZ

*Coordinador Nacional Educapaz