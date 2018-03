No dejen de seguir esta etiqueta (‘hashtag’ que llaman). Se trata de la alianza de un grupo diverso de personas y organizaciones que, impulsadas por jóvenes que abogan por la educación en esta campaña, han puesto en marcha varias iniciativas para romper el imperio de los manipuladores del miedo. Aunque cueste verlas porque son más pertinentes que escandalosas, hay noticias políticas positivas relacionadas con la educación. Veamos ejemplos.

Una. De acuerdo con todas las encuestas, el principal tema de interés de los ciudadanos en la campaña presidencial es la educación. Por encima de la salud, el empleo, la violencia y la corrupción, los adultos quieren que les hablen del futuro de sus hijos, y los jóvenes del suyo. Si hay quien sepa usarla, la idea de una sociedad equitativa en las oportunidades de acceso al saber y la cultura puede ser más rentable electoralmente que dedicarse a echarles agua sucia a los oponentes.



Otra. Revisando los programas de los candidatos a la presidencia es fácil identificar promesas para aumentar recursos y resolver cuellos de botella en temas educativos. Casi todos se comprometen a elevar el gasto para el tema entre uno y medio y dos puntos del PIB. Y hay muchas coincidencias en temas clave como la atención a la primera infancia; más acceso a educación rural mejor contextualizada; mejores condiciones de remuneración, bienestar y capacitación para los docentes; ampliar la jornada escolar para apostarle a la formación integral; enfatizar la formación vocacional en la educación media; o fortalecer la universidad pública en asocio con el Sena. De promesas no carecemos. Ni los candidatos de asesores en educación.

Una tercera. Entre los congresistas elegidos, un buen grupo de representantes y senadores de todos los partidos se comprometieron antes de las pasadas elecciones, a conformar una bancada que destrabe la agenda de reformas legales necesarias. Por cierto, este compromiso lo impulsó #LaEducaciónImporta.



Y vienen otras noticias. Varios medios estarán enfocando los pronunciamientos de los candidatos, nutridos por el trabajo de análisis de expertos en educación que se han coordinado para ofrecer sus puntos de vista; el 16 de abril habrá un debate entre candidatos a la presidencia que permitirá profundizar en los aspectos críticos de mayor financiación con eficiencia, aprendizajes más pertinentes e inequidades entre la educación rural y la urbana; y la semana siguiente la, Universidad Nacional tendrá otro debate sobre educación superior. #LaEducaciónImporta está impulsando esos diálogos.



No me he vuelto ingenuo. No me repongo de lo que significó firmar hace cuatro años el Pacto Nacional por la Educación, que tuvo más visibilidad que las acciones actuales en esa misma dirección, y que llegó a compromisos muy concretos y plurales, y que fuera incumplido impunemente por el Gobierno y por los políticos de los demás partidos. Tampoco deberíamos olvidar que hace 20 años los mismos protagonistas nos enmochilaron las recomendaciones de la ‘Misión de los Sabios’ encabezada por Gabriel García Márquez. Pero justo porque ahora el escenario es más negativo y el ruido más ensordecedor, es que apoyar una iniciativa como #LaEducaciónImporta se vuelve imperativo.



La polarización y el sectarismo en el que estamos metidos no se van a superar con egoístas llamados a la generosidad acompañados de ataques personales. Si queremos avanzar en una campaña de contenido, necesitamos poner en blanco y negro acuerdos y diferencias en los programas de gobierno. Que si se hace o se rechazan coaliciones sea después de estudiar las propuestas. Y ese examen exige trabajo objetivo de persona que, sin renunciar a nuestras preferencias electorales, seamos capaces de poner temas concretos sobre la mesa y dialogar sobre ellos con evidencias y ocurrencias que nos permitan proyectar mejores futuros. Y los temas de infancia, educación, ciencia y cultura ofrecen el ámbito apropiado para esa conversación.



ÓSCAR SÁNCHEZ

*Coordinador Nacional Educapaz