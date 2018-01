Historia, cátedras y ciencias

Aprendí bastante historia universal en sexto bachillerato, en escaso medio año, durante el curso de filosofía del profesor Regueros, el cual giraba en torno a preguntas existenciales y lo ponía a uno a averiguar cuándo se habían hecho esas mismas preguntas pensadores que ya habían muerto.



O viendo a Sagan explicar en ‘Cosmos’ la vida de los científicos que se cranearon las leyes de la física. Y cuando hablaba con viejos de mi tierra sobre la Violencia y leía al tiempo a Marco Palacios para entender la economía cafetera que veía cultivada en las montañas por las que viajaba, me armaba un cuento sobre el país. Esa historia está ahí.

Pero no recuerdo nada, o casi nada, de cinco horas semanales de historia durante seis años a punta de textos ‘didácticos’ de Norma y Susaeta, de los cuales nos tocaba calcar mapas, copiar ditirambos y memorizar datos inconexos. Si llegué a interesarme un poco por Simón Bolívar, se lo debo a una clase de literatura en la que leí ‘El general en su laberinto’, y no a dos años cargando en la maleta el ladrillo de Indalecio Liévano con el que nos dictaban la Cátedra Bolivariana.



Me parece sano discutir si al englobar en un área de ciencias sociales la historia, la geografía, la economía, la antropología, la sociología y la democracia se aprende más o menos de cada una de esas disciplinas. Pero decir que la Ley General de Educación acabó en 1994 con la enseñanza de la historia en Colombia es comenzar la discusión por un supuesto falso, como lo hacen el discurso de Viviane Morales y los cometarios de mi paisano Alfonso Gómez Méndez ('La importancia de nuestra historia') y de Antonio Caballero ('La ley de la ignorancia').

Defiendo las áreas generales y los contenidos contextualizados y flexibles, y por eso me preocupa que desde las curules parlamentarias o los escritorios tecnocráticos se legislen currículos llenos de cátedras que atomicen los planes de estudio de los colegios.



Estoy seguro, porque he visto casos exitosos de ello, de que un profesor que construye preguntas interesantes sobre la sociedad y les propone a sus estudiantes revisar y procesar críticamente información para responderlas enseña más sobre el pasado que uno que transmite información cronológicamente ordenada sobre periodos, conflictos y personajes. Y, de paso, ese profesor reflexivo enseña el presente, el clima, el arte, las formas de trabajar y consumir, las costumbres y las creencias de la gente en relación con esas preguntas.



Por ejemplo, conocí a un maestro de Bogotá que les pregunta a chicos de 10 y 11 años ¿por qué hay violencia en las familias de su barrio? Unos chicos se iban a instituciones de justicia a averiguar sobre estadísticas y casos, otros entrevistaban a sus abuelas sobre sus dolores (hacían historiografía etnográfica) y algunos reflexionaban sobre las oportunidades para ganarse la vida sin hacer daño a otros. Cuando terminaban de recoger información, armaban un relato local y lo contrastaban con relatos de otras comunidades y con análisis nacionales. La memoria juega un papel central en esa construcción y hay aprendizaje de la historia. Pero el eje es la ciencia social.



En esta polémica estoy del lado de la directora de calidad del Ministerio de Educación y su interpretación de cómo aplicar la nueva ley que busca que la gente reflexione retrospectivamente sobre el país. No se aprende más si se aumenta la información sobre más cosas desarticuladas. Y por eso es una buena idea tener cajas de herramientas para el análisis de la vida social, en las que el estudio del pasado sea una parte central. Lo que necesitamos son más Regueros, Sagan y profes muy distintos, que nos pongan a pensar sobre nuestra sociedad o las civilizaciones humanas. Esto, de seguro, nos llevará a una aproximación provechosa de las disciplinas que estudian archivos oficiales y relatos populares sobre hechos anteriores, remotos y recientes.



* Coordinador nacional de Educapaz