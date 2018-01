Educar más allá de los gobiernos

En los últimos días, varios candidatos presidenciales han anunciado un nuevo pacto nacional por la educación. Para que no se quede en enunciados, esa idea requeriría estrategias que construyan consensos más allá de los gobiernos y las facciones, y que la gente reconociera un acuerdo por encima de las mezquindades coyunturales.

Aunque en estos tiempos de tierra arrasada lo recordamos poco, Colombia tiene cierta historia de políticas públicas que han durado décadas y han trascendido periodos de gobierno. Unas buenas, otras no. El punto es que en educación no se ha logrado continuidad casi en nada en los últimos tiempos.



Ejemplo de políticas sostenidas en el siglo XX fueron el manejo monetario gradualista, que explica por qué nunca tuvimos hiperinflación ni cambiamos la moneda, y la institucionalidad cafetera, que con un impuesto de retención a las exportaciones y la administración de grandes inversiones con cargo a los recursos del Fondo Nacional del Café generó un modelo de producción y de acción social que tuvo su época de gloria.

Lleva ya cuatro décadas el freno a la inversión en las universidades estatales, y las gabelas a las instituciones privadas de garaje. FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, las políticas estructurales más notables han sido las que han permitido la captura de rentas por parte de grandes contratistas, que nos están arruinando en lo fiscal y en lo moral. Debido a ellas, el músculo financiero del proveedor o la rentabilidad de los negocios con recursos públicos prima sobre la necesidad de lo que se contrata o la capacidad de los contratistas para hacer bien las cosas. Si eres rico, puedes hacer ‘lobby’ o sabes sobornar, el Estado es tuyo. Toda una política. Y va más allá de las concesiones viales, también toca terrenos como la alimentación, el transporte, la vigilancia y la infraestructura escolar.



Pero en cuanto a contenidos de la educación, las políticas cambian todos los días. Y en lo nacional, las que perduran tienden a ser solamente las que se orientan a debilitar lo público. Por ejemplo, lleva ya cuatro décadas el freno a la inversión en las universidades estatales, y las gabelas a las instituciones privadas de garaje, incluso subsidiándolas con mecanismos de crédito sin control de calidad. Solo en los últimos años ha habido un ajuste: si bien no se ha apoyado a las públicas, sí se ha privilegiado la inversión en las privadas buenas, de lo cual es ejemplo el programa Ser Pilo Paga. La otra política emblemática ha llevado desde el año 2001 a reversar la descentralización en educación básica y media sin reemplazarla por ninguna iniciativa nacional de envergadura.



Las excepciones que confirman la regla son el programa Todos a Aprender, la construcción del Sistema Nacional de Pruebas que gestiona el Icfes y la ampliación de cobertura del Sena. Pero de resto no hay propósitos de fondo, solamente ejercicios erráticos en la formación docente, en la ampliación de la jornada escolar, en la educación rural, en la educación media, en la formación integral, en incorporación de TIC, en bilingüismo, en etnoeducación, en alfabetización, en el programa Cero a Siempre, en estampillas para universidades... Y lo que han hecho algunas entidades territoriales en la dirección correcta, por lo general, dura cuatro años.



En la Constitución de 1991 creamos un sistema de educación avanzado, pero sus instituciones se quedaron sin desarrollo: la Ley General de Educación es desatendida todo el tiempo; los planes decenales son mal acordados y, por lo tanto, ignorados, y, en general, el postulado de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado no se ve por ningún lado. Apenas hemos ampliado la matrícula de básica y media en las ciudades.



¿Qué les pedimos hacer a los candidatos para concretar el pacto del que hablan?



¿Revivir el acuerdo que consiguió el movimiento Todos por la Educación en 2014, que inexplicablemente la ministra Gina Parody desechó? Al fin de cuentas ese fue un gesto de reconciliación que lograba vincular en torno a medidas concretas y pertinentes a derecha, centro e izquierda. ¿Crear un Consejo Nacional de Educación de rango constitucional que, como en otros países, reúna actores relevantes y diversos? Puede ser. ¿Promover una instancia de coordinación entre el Ministerio de Educación, el Sena, una red sólida de universidades públicas regionales, el ICBF, un renovado sistema de televisión pública, Colciencias, Coldeportes y el Ministerio de Cultura con ingentes recursos garantizados? Suena interesante: algo así como el poder que el presidente Santos le dio a su vicepresidente Vargas Lleras en todas las áreas de la infraestructura (vivienda, acueductos, vías, etc.) para nombrar gente, endeudar a la sociedad, invertir, etc. ¿Llevar al Congreso una iniciativa acordada entre los partidos para la reforma del Sistema General de Participaciones, el régimen de regalías y la Ley General de Educación? Algo concreto, en todo caso, y no un mero saludo a la bandera.



ÓSCAR SÁNCHEZ

* Coordinador nacional de Educapaz