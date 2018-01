¿Educación pública o privada?

La calidad de un colegio depende de que sus líderes pedagógicos y sus padres de familia sepan para dónde van, se tomen en serio la tarea y asignen los recursos que se necesitan. No depende de la naturaleza pública o privada de los fondos que lo financian. Si el Estado es el dueño y junto con la comunidad de ese lugar hacen bien su tarea, los colegios públicos llegan a ser excelentes. Igual pasa con colegios de familias de educadores, de comunidades religiosas o de una identidad nacional. Por eso hay educación privada y pública buena y mala. Son muchas las evidencias de que en este asunto la cosa está repartida. Entonces, ¿que surjan tantos buenos colegios privados como se pueda y se queden unos cuantos públicos buenos para tener la mejor ‘combinación’ posible? Pues no.



Hay otra realidad aún más contundente: solo es posible la educación buena, ya no en un colegio, sino en una ciudad, región o país, cuando esa educación es un derecho, sucede para todos en cualquier parte, alienta la igualdad, permite vivir la diferencia para reconocer la dignidad de cada quien. Y no se ha inventado un sistema que haga bien eso que no sea estatal. La educación seria es un bien público: o es para todos o no es. Por eso, todas las sociedades decentes que existen en el mundo (pacíficas, justas en las oportunidades, democráticas) tienen educación pública buena, policlasista y generalizada, y en ellas los colegios privados son minoritarios y se justifican sola-mente porque algunos padres quieren algo exótico.



Y por eso es grave ‒y genera un círculo vicioso‒ que en Colombia cada vez más se dividan los colegios por capacidades económicas. Al concentrar la educación bien financiada y los niños con padres más educados en ciertos colegios (sería igual si fueran públicos o privados, pero en la práctica son privados), le hacemos un gran mal a la educación de los pobres, por dejarlos aislados en el mundo de las dificultades, y un mal peor a la sociedad en general al segregarla más, eternizar las desigualdades y mantener una ruptura que genera violencia y exclusión.



El Estado lucha por mejorar la educación pública frente a la privada (y muchas veces lo logra). El mejor ejemplo es Bogotá, que logró en los últimos años que los resultados de los colegios oficiales mejoraran más rápido que los de los privados, invirtiendo mucho en los oficiales. Pero en ninguna parte del país la proporción de estudiantes del sistema privado se reduce. Así que se agota el margen para mejorar el sistema manteniendo la segregación.



¿Y la solución? ¿Cerramos colegios privados? ¿Les ponemos impuestos prohibitivos? No hay camino fácil. Debemos defender el derecho de la gente a tener buena educación, antes que forzarla a irse a los colegios oficiales; hacer que las buenas prácticas se generalicen, vengan de donde vengan, y a la vez apoyar prioritariamente la educación pública y desincentivar el flujo hacia el sistema privado, en especial el de baja calidad. El Estado debe apoyar sus propios colegios, aprender de los demás y propiciar intercambios. Y hay que avanzar poco a poco con la mezcla. Por ejemplo, que los colegios privados más diversos paguen menos impuestos y los más homogéneos paguen más. O que en ciertos días y áreas del currículo los estudiantes de los colegios oficiales y privados puedan compartir en condiciones de igualdad.



ÓSCAR SÁNCHEZ

* Coordinador nacional de Educapaz@OscarG_Sanchez