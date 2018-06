Nosotros los triunfadores

Me permito informar a mis acreedores que a pesar del triunfo arrollador de Iván, como le dice su sanedrín, no me iré del país. Este delicioso acabadero de ropa llamado Colombia no tiene par. Tampoco me habría ido si hubieran ganado Petro, De la Calle, Vargas Lleras o Fajardo. Aquí estoy y aquí me quedo.

En su discurso para celebrar el triunfo, el presidente electo estuvo tan conciliador que estoy a punto de voltearme. Oyéndolo, casi me declaro duquista vergonzante, como en su momento fui santista, también vergonzante. Me volteé cuando el que también dijo Uribe se le abrió del parche a su gurú y empezó a ser él.



Se gana el poder con un programa y se gobierna con otro. Sucede hasta en las mejores democracias. Trumpilandia es un ejemplo elocuente. Increíble, pero el señor del copetín ha ido más allá de lo prometido. Si hasta su mujer, esa belleza de hielo llamada Melania, está en la oposición.



Veremos cómo nos va en los próximos cuatro años. Madrugaré a hacer fuerza para que al nuevo mandamás de Macondo le vaya bien. Al fin y al cabo, gobernará para “todos”, y yo hago parte de ese colectivo. Soy, pues, un triunfador. No me quitan lo bailao. Estoy que le mando hoja debida para sacrificarme por mi patria colombiana, así sea en un cargo menor en euros, a cambio de adoración eterna.

Veremos con qué se deja venir el nuevo mandamás. Ojalá conserve lo bueno que han hecho otros gobiernos. Fuera el "adanismo".

En su discurso para proclamar su victoria, el flamante presidente no dejó nada pa’ los pobres. Como acogió varios de los programas de Petro, el caudillo de la Colombia Humana tendrá que dedicarse a hacer crucigramas en las sesiones del Senado como líder de la oposición.



Con su victoria arrolladora, el que le ayudó al presidente Uribe a escribir sus memorias 'No hay causa perdida', que todavía no venden pirateada en los semáforos, nos libró de escuchar durante cuatro añoss las cacofónicas eses finalesssssss de Petro y las des también finales, como en libertadddddd.



Debemos agradecerle también que nos haya conservado a decenas de prójimos que habían amenazado con irse del país si ganaba Petro para ahorrarse un imposible castrochavismo a la criolla. Los profesores particulares de inglés extrarrápido tenían copada su agenda.



