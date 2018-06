La vida sin aplausos

La envidia es el más inútil entre los pecadillos capitales y no capitales que nos regalamos. Así y todo, confieso mi envidia por los pájaros que cantan y no se sientan a esperar aplausos de la galería. Así no cambien nunca de canción, como en el poema de Rogelio Echavarría.

Sospecho que Sébastien Bras, el chef francés que hace poco pidió ser excluido de la encopetada Guía Michelin que inmortaliza a los mejores tenedores de la cocina gala, se copió de los hermanos pájaros.



Prefirió vivir al estrés de cargar el bacalao de las tres estrellas. En adelante no tendrá a los sabuesos de la Guía respirándole en la nuca, indagando si a equis plato le rociaron el cilantro que manda la ley, la salsa adecuada, o si en tal ensalada no confundieron el brócoli con la Marsellesa.



Para la familia Bras, propietaria del restaurante Le Suquet, al sur de Francia, la decisión tomada le permitirá trabajar en libertad. La inm1ortalidad gastronómica, que se las den en vida y buen sueño. M. Sébastien explicó: “Quiero vivir mi oficio de una manera diferente, con más tranquilidad”.

Entre gallos, salsas, vinillo, papas a la francesa y medianoche, Bras recordó al chef Bernard Loiseau, quien en 2003 se suicidó desilusionado porque la todopoderosa Guía le apagó una de sus estrellas.



Y antier nada más, otro alto tenedor de la cocina, Anthony Bourdain, quien mejoró su hoja de vida gastronómica en Colombia degustando platos como el sancocho, también decidió poner fin a sus días.



Sin duda, en Cartagena y Medellín despachó el delicioso corrientazo casero, ese tic meridiano en el que las estrellas las otorga el cliente de la llanura.



La de Bras y su relajada tribu es una glamurosa invitación a disfrutar el oficio que nos da para los garbanzos a la manera de los pájaros.



Los candidatos presidenciales que quedaron colgados de la brocha se pueden copiar de los Bras y retomar el encanto de lo cotidiano. De anonimato nadie muere.



Claro que la vanidad de cinco estrellas que a muchos nos esclaviza ayuda poco. Los periodistas escribimos algo, así sea en la arena, y nos sentamos a esperar que nos llenen el pecho de charreteras por nuestra habilidad para poner una prosaica coma. O utilizar algún sustancioso adjetivo. Es cuando los pájaros pierden su tiempo trinando solo por amor al arte.



ÓSCAR DOMÍGUEZ GIRALDO