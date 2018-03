La peligrosa brecha de internet

En materia de internet, el país presenta otra inmensa brecha social en la que los más perjudicados son los más pobres y los habitantes de las zonas menos pobladas.

Las cifras demuestran que solo uno de cada dos colombianos cuenta con acceso a internet móvil y que en las zonas rurales, la red llega solo al 26 % de los hogares. A pesar de las inversiones, Colombia presenta un peligroso atraso en materia de penetración de servicios de banda ancha.

El panorama se complica aún más con la desaceleración que sufre el sector de telecomunicaciones. Ha perdido dramática y permanente participación en el PIB nacional, además de una caída en los ingresos brutos de los servicios (21,3 billones de pesos en 2014 frente a 19,3 billones en 2016).



La asequibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es un asunto ineludible y urgente en cualquier plan de gobierno. Hoy día, no estar conectado es como vivir en la época de las cavernas. Las TIC dejan a nuestro alcance conocimientos, actualidad, educación, servicios electrónicos, desarrollo de negocios, que nos insertan en la nueva “economía digital”. El acceso a la banda ancha se convierte en el principal factor productivo de la economía moderna y el mayor dinamizador de oportunidades en una infinidad de campos.

En justicia, hay que decir que el Ministerio de las TIC ha realizado innegables esfuerzos por llevar conectividad a todo el país, lo que se ha complementado con la acción decidida del sector privado, que le ha apostado a masificar el servicio de internet. Pero falta mucho camino por recorrer y hay que acelerar decisiones pendientes, pues la tecnología avanza todos los días. El próximo gobierno debe asumir este gran reto –no hay que olvidar que internet es un instrumento fundamental de la educación–.



El nuevo entorno de convergencia e innovación requiere medidas de promoción de la industria para asegurar las inversiones necesarias para aumentar la competitividad, cerrar la grave brecha digital existente, impulsar los servicios 5G y el denominado internet de las cosas.



El eje central de cualquier plan de gobierno deberá girar en torno a desarrollar medidas efectivas para asegurar internet para todos los colombianos, tales como focalizar las inversiones, generar esquemas colaborativos público-privados, reformar las instituciones y generar condiciones para alentar las inversiones.



Urge una decisión política para que los recursos de TIC que ingresan al Estado se inviertan en el ecosistema digital y no terminen incorporados en el presupuesto general, apalancando otros gastos.



Un reto que afronta el mundo, y el país no puede estar de espaldas a esta realidad, tiene que ver con establecer mecanismos de protección para los menores, en el uso de internet y redes sociales. Este es un debate que comprende un cuidadoso equilibrio de derechos y deberes.



¿Se impone el derecho de los padres de familia de vigilar las actividades de los hijos en la red sobre su privacidad? ¿A qué edad es responsable dar un teléfono inteligente a un menor? La educación –para padres e hijos– nos debería marcar el camino a estas respuestas; por eso se requiere una acción contundente del Ministerio de Educación, para que la enseñanza del buen uso de internet sea parte esencial del sistema educativo desde los primeros años.



En una encuesta de Asomóvil de finales de 2017 sobre hábitos de consumo de tecnología, hecha por Datexco, el 62 % de los encuestados dijeron que deberían existir normas para el uso de celular en el hogar. Lo curioso es que el 74 % reconoce no tenerlas en su casa.



Cierro con una frase del papa Francisco: “Todos estamos llamados a esforzarnos para proteger a los menores en el mundo digital”.



NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ

* Presidenta de Asomóvil