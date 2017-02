Mujeres quieren la presidencia

En un gimnasio me topé antier con 35 mujeres haciendo aeróbicos. En el descanso me contaron sus planes políticos: elegir una mujer como Presidenta para acabar el pillaje, el huracán de robos. Sepan que de cada cien personas pilladas en trampas al dinero público solo 7 son mujeres. Que ganen los hombres 93 a 7 es una soberana goleada. El verbo robar no seduce mucho al campo femenino.



Muchos expertos en ‘saqueo y corrupción del Estado’ dicen que una mujer cae más fácil en un enredo erótico-sexual fuera del matrimonio que en prestarse para corruptelas. No hay mujeres en el asalto a las estafas con falsos niños enfermos de hemofilia y síndrome de Down en Córdoba y Sucre. Ni las vemos en los escándalos de Reficar-Ecopetrol, ni en el pillaje a La Guajira. De pronto hay tres faldas femeninas entre 15 acusados. Vergüenza: se inventaron tratamientos millonarios de hemofilia a niños que no existían, hubo médicos cómplices de esa ruin estafa y sigue callada la Escuela Nacional de Medicina.



Planean mujer para Presidenta. Una mujer gobierna en Inglaterra; otra, en Alemania, y exitosamente. Aleluya: tenemos candidatas. Una: Piedad Córdoba, apoyada por las negritudes, muchos liberales, 59 sindicatos y mucha línea gay. Mi brillante amigo, músico y actor Bruno Díaz opinó: “La negra tiene tumbao y bien camina de lao”. Sumen, es izquierdista y seduce con sus turbantes coloridos. Otra: la muy preparada exministra Marta Lucía Ramírez, quien, pese a las ordinarias zancadillas del Consejo Electoral, ya puso dos millones de votantes y la apoyan miles y miles de profesionales y jóvenes.



¡Oh, sorpresa! A María Fernanda Cabal, cofradías de mujeres católicas le vienen pidiendo que sea Presidenta. No aceptaría, sigue a su jefe, Álvaro Uribe, y al brillante Iván Duque. Sigue Claudia López: insulta mucho y pierde apoyos. Otra, Clara López Obregón, hoy ministra, muy sensata, con peso intelectual y miles de votos.



A la peluquería señorera llevé ese político plan femenino. Allí, Maricarmen dijo: “En Colombia las mujeres están ninguneadas porque trabajan, pagan impuestos, manejan casa, educan hijos, reeducan a los maridos y no roban en el Gobierno. Por ello se merecen gobernar”. ¡Que lleguen pronto!

Poncho Rentería