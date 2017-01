Este libro de cuentos de Haruki Murakami, 'Hombres sin mujeres', es un invaluable espécimen literario que abre la mente sin tapujos a las relaciones entre mujeres y hombres. La historia es machista y la mujer ha nadado siempre a contracorriente. Murakami, a través de las voces de hombres, se acerca a la intimidad de ellas, que también hacen parte de nuestro ‘otro’ yo, y de paso desnuda el corazón del ser varonil.



Conocemos las infidelidades, los inexpugnables misterios, los sueños más entrañables, las obsesiones del sexo opuesto; nuestro opuesto y nuestro complemento, logrando un equilibrio sicológico que nos interioriza y amplía la dimensión de la mujer. De nosotros también. La mujer es nuestro par, libres en igualdad, en derechos, en la exploración del amor, en sus brillantes sinuosidades, y entonces no hay víctimas, hay procesos de vida, azares que se juntan y se separan. Pasiones que se expanden y dilatan. Socialmente, la vida es una farsa, íntimamente el misterio nos corroe y allí somos efímeros voluntarios del destino.



Aunque los cuentos parecieran extenderse más de la cuenta, en cierto exceso descriptivo, las temáticas nos subyugan, nos subvierten. Nos miramos ante un espejo que no miente, que vierte imágenes y sentimientos que afloran hacia la libertad. ¡Qué más recompensa podemos sentir en esta vida! Un actor que luego de la muerte de su esposa busca amistad con uno de sus amantes, pues desde la pérdida de su único hijo ella le fue infiel, tratando de encontrar algo que es infructuoso de hallar; un hombre que tiene el control de su sexualidad, cuidándose de no comprometerse sentimentalmente, hasta que se enamora y muere literalmente de amor: “Desde que me siento atraído por ella, el resto de las mujeres han perdido su encanto... no consigo alejarla. Los síntomas son graves”.



O una Sherezade moderna que le cuenta a su amante sus más extraños deseos y donde al final el lenguaje es más importante que el coito. O la fragilidad de Niko, que no supera la abrupta separación de su esposa, y cuya vida es una herida profunda que debe sanar con urgencia. Siete relatos que dan luz al intrincado camino del amor. El misterio se arraiga cuando uno de los personajes afirma que la mujer tiene un órgano independiente que le permite contar mentiras sin que jamás se atormenten sus “hermosas conciencias ni alteren sus plácidos sueños”.



Alfonso Carvajal