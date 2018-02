Torturas y negociación de penas

En 'The Better Angels of Our Nature', el reconocido psicólogo-filósofo Steven Pinker nos convence de que las cosas no están tan mal y van mejorando. Con estadísticas muestra que la violencia ha venido declinando en el mundo y que cada vez somos más pacíficos y más morales (sé que muchos están en desacuerdo; les recomiendo leer el libro, una columna no es suficiente para convencerlos).

Relata un hecho (extraído de un libro del historiador David Mannix) que fue decisivo en el camino a la erradicación de la tortura, que, en tiempos no remotos, era la norma para cualquier interrogatorio. El cuento es sobre el duque de Brunswick, en Alemania, quien a principios del siglo XVII se oponía al uso de la tortura para descubrir brujos. Invitó a dos eminentes juristas jesuitas, que creían en la eficiencia de ese método, a acompañarlo a la sala de tortura.



En el potro estaba una mujer acusada de brujería y que ya había confesado todo tipo de horrores. Puso una mano sobre la palanca que estiraba sus miembros, y le preguntó si reconocía a sus dos acompañantes. La pobre mujer confesó inmediatamente que sí, que eran brujos, que eran capaces de convertirse en cabras y en lobos, y uno de ellos había tenido con una mujer ocho hijos con cabeza de renacuajo y patas de araña. Entonces, el duque les preguntó a los pasmados jesuitas si debía capturarlos y someterlos a tortura para que confesaran lo que “verdaderamente” eran. Uno de esos sacerdotes, Friedrich Spee, publicó después un libro que tuvo gran influencia en la suspensión de las torturas.

Puedo imaginar hoy una situación no del todo diferente. Una persona es acusada por crímenes graves (posiblemente con toda razón). Le espera una condena que en la práctica significa pasar el resto de la vida en la cárcel y el fin de cualquier sueño personal y familiar. Seguro lo merece, porque es culpable y actuó sabiendo que lo que hacía era criminal, pero el fiscal le ofrece negociar. Recibirá una importante rebaja en su pena si está dispuesto a declarar en contra de otras personas que fueron sus socias en el crimen o se beneficiaron de él.



El sistema, sin duda, ha demostrado ser eficiente. Hemos visto cómo se desbaratan verdaderos complejos criminales rápidamente, cómo con un esfuerzo investigativo menor se obtienen buenos resultados. Pero ¿podemos estar seguros de que no se cometen injusticias? ¿De que no hubo falsos testigos? ¿De que los nuevos acusados no reforzarán el caso contra los otros, a cambio –ellos también– de una rebaja?



Este es un sistema jurídico pragmático y utilitarista que produce resultados, pero que relega a un nivel secundario los principios de igualdad en el tratamiento de los ciudadanos, la proporcionalidad de las penas con los delitos cometidos y, en últimas, la verdad. Recientemente, la opinión pública se ha visto conmocionada por casos en los que cabezas de redes criminales terminan recibiendo penas menores y posando de autoridades morales. En algunos casos se portan como si los hubieran nombrado fiscales y jueces de sus cómplices, a veces de quienes actuaron bajo sus órdenes. Pinker advierte en su libro que “las acusaciones moralistas pueden escalar en denuncias, creciendo como una bola de nieve en engaños populares y en locura de multitudes”.



La impunidad es, seguramente, uno de los mayores peligros para la estabilidad de una sociedad. Solo puede ser superada en gravedad por una falsa culpabilización para complacer a multitudes que piden cabezas. De eso tenemos que cuidarnos. No creo mucho en profecías, pero me atrevería a decir que en el futuro, tal vez dentro de cien años, seguro doscientos, la rebaja de penas por negociación con delación de otros será recordada como una práctica jurídica primitiva.



MOISÉS WASSERMAN