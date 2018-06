Las teorías conspiratorias están por todos lados. Hay quienes dicen que nacieron durante la Revolución francesa, pero posiblemente siempre han existido. Son esfuerzos para explicar eventos desafortunados aduciendo la maquinación de personas muy poderosas, que saben esconderse y disimular su rol.

Los pasos del hombre en la Luna fueron filmados en Hollywood para dar la impresión de un poder que no existía. Supuestos extraterrestres atrapados en Roswell fueron ocultados para aprovechar información que permitirá conquistar al mundo. John F. Kennedy fue asesinado por un grupo de personas de la CIA que luego ocultaron las pruebas. La destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York fue ejecutada también por la CIA para justificar un ataque contra Al Qaeda. La crisis económica venezolana se debe a un complot entre el imperio y sus lacayos.



Las pruebas no sirven. De hecho, este es un caso en el que pruebas en contra de la teoría, o la ausencia de pruebas a su favor, solo les reconfirman a los creyentes la sagacidad de los conspiradores. Uno de los casos emblemáticos es el pasquín antisemita 'Los protocolos de los sabios de Sión', que reproducía actas de la conspiración judeo-masónica para dominar al mundo. Se demostró por encima de toda duda que fue escrito en 1902 por la Ojrana, la policía secreta del zar. Sin embargo, se han vendido decenas de millones de ejemplares en más de veinte idiomas. Todavía se consigue en las librerías, y en algunas en la mesa de ‘novedades’.

Quienes creen en una teoría conspiratoria son susceptibles de creer otras, incluso contradictorias entre sí. Se documentó que había personas que creían simultáneamente que la princesa Diana había sido asesinada por una conspiración de la familia real británica y también, que aún vivía escondida en algún remoto lugar del planeta.



Conspiracionistas más modernos señalan, contra toda evidencia, que las vacunas son causantes de terribles males y que los cultivos transgénicos son peligrosos. Quienes creen en conspiraciones suelen creer muy poco en la ciencia y en el conocimiento modernos. Si los gobiernos no dicen nada sobre una de esas teorías, están demostrando con eso que es cierta. Si tratan de refutarla, evidencian que están involucrados en la conspiración.



Sería motivo de risa si no fuera peligroso. Brzezinski, el asesor político de Jimmy Carter, decía que la historia es mucho más producto del caos que de la conspiración. Popper señalaba que esas teorías no reconocen la posibilidad de que las acciones políticas y sociales produzcan efectos no intencionados, y asumen que todos deben ser la finalidad de alguien (malvado generalmente). Cuando la conspiración se convierte en una visión de mundo, se toman decisiones irracionales y emocionales.



Los problemas, entonces, no se solucionan. Más grave aún, se ha demostrado que quien cree en conspiraciones está más dispuesto a conspirar, de verdad, que quien no cree en ellas.



Debemos cuidarnos en Colombia para no caer en el facilismo de achacarles los males a algunos conjurados. Por ejemplo, la Registraduría y los observadores internacionales demostraron que no hubo fraude ni en la primera ni en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, pero siguen circulando en las redes los formularios E14 aparentemente falseados, como prueba reina de la conspiración.



Muchos no conciben que en Hidroituango pudiera haberse dado una catástrofe natural. Debió ser un robo, una conspiración de empresarios corruptos. Acá parece que solo la corrupción es capaz de mover montañas. Cuando se argumenta que EPM es una empresa pública responsable, se responde con sorna. Es que, obviamente, uno, pobre ingenuo, no sabe toda la conspiración que tiene por detrás.



MOISÉS WASSERMAN