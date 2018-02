La corrupción es indignante. Sin embargo, a veces pasa que, en el afán de mostrar acciones contundentes, se proponen normas que son aplaudidas pero generan efectos colaterales negativos no previstos. Así, al daño de la corrupción se le suma el de la ineficiencia.

Creo que eso pasó con la prohibición de la ‘puerta giratoria’ en la Ley 1474 de 2011, que prohibió a los funcionarios públicos contratar con el Estado, o con particulares, cualquier función relacionada con su área en los dos años posteriores al ejercicio del cargo. La intención era impedir que usaran información privilegiada o se beneficiaran de su posición.



Pero la cosa no es tan simple. La puerta no es realmente giratoria, apenas gira 180 grados. No hay impedimento para que alguien, por ejemplo, el gerente de una EPS, pueda ser ministro de Salud, pero después de serlo no podrá ser nombrado ni siquiera director de un pequeño hospital. El hecho de aceptar un cargo público lo convierte en corrupto potencial.



La ‘puerta giratoria’ no afecta a los políticos, quienes, independientemente de su formación, son nombrados ministros de cualquier cosa y al terminar lo son en cualquier otro campo. No afecta tampoco a los magistrados, porque ellos solo están impedidos de actuar en la corte o tribunal en el que trabajaban, y pueden hacerlo en los demás. A los congresistas, la misma ley les facilitó la vida. El artículo 134 adicionó un artículo al Código Penal que dice que ellos no incurren en delito por intermediar a beneficio de terceros, si estos son la comunidad o la región (¿flexible, no?).

En quienes la medida sí tiene un efecto devastador es en los funcionarios con un alto nivel de especialización en su campo. Un académico que acepta, por ejemplo, un viceministerio de Educación deberá después tomar un curso de soldadura autógena en el Sena, porque no podrá ser consultor, ni asesor, ni rector ni decano de ninguna institución educativa pública o privada. Un viceministro experto en gerencia de la salud tendrá que ver después si gerencia un supermercado u otra empresa, pero, en todo caso, nada que tenga que ver con la salud. Ellos se afectan gravemente, el país pierde capacidades y la función pública es desestimulada.



Los artículos que prohíben la ‘puerta giratoria’ fueron demandados, pero la Corte los declaró constitucionales. El asunto no solo generó dudas en legos como yo, también lo hizo en personas muy sabidas. Diez magistrados de la Corte se declararon impedidos para conocer el asunto. El Ministerio del Trabajo, el de Justicia, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el exprocurador Ordóñez y la excontralora Morelli conceptuaron a favor de la constitucionalidad de esa norma, pero la Universidad del Rosario y el Externado de Colombia lo hicieron en contra. El argumento más fuerte, en mi opinión, es que la norma está en contra del derecho al trabajo, consagrado en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Viola también el derecho a la igualdad y a escoger libremente profesión y oficio.



La sentencia de la Corte Constitucional consideró que “es una restricción tolerable” y que “la restricción a los derechos resulta menor que el beneficio constitucional que pretende la medida”. Creo que se equivocó. Es legítimo poner el interés colectivo por encima del individual, pero no sobre un derecho fundamental. La norma generó un ‘castigo preventivo’ por un hecho que podría darse pero no se dio.



Toda esta discusión sería fútil si la prohibición hubiera tenido impacto. Pero fue promulgada en el 2011, y creo que no hemos notado una gran reducción en la corrupción. Tras un diagnóstico equivocado se receta una medicina que no puede curar, pero que sí produce todos los efectos secundarios.



MOISÉS WASSERMAN