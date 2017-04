Algunas personas reaccionaron en las redes contra una columna en la que me reía un poco de las predicciones de astrólogos y brujos. Incluso gente muy seria me reclamaba que la magia les agrega poesía a sus vidas. Es un mal argumento, porque equipara la mentira con la metáfora. Pero el reclamo más frecuente fue que la ciencia también predice y a veces se equivoca.

Por supuesto, la ciencia no solo predice, sino que las predicciones son parte esencial de la manera como se acerca a la verdad. Sin embargo, ellas son muy diferentes a las de los astrólogos. Se plantean para confrontar una hipótesis y tienen una condición rigurosa: deben ser muy arriesgadas y no prestarse a ambigüedades. Si no se cumplen, la hipótesis en la que se basaron quedará refutada sin apelación.



Un ejemplo dramático se dio con la teoría de la relatividad general, de Einstein. Ella define la interconexión entre la materia, el tiempo y el espacio. De ser cierta, la gravedad debía interpretarse como una curvatura del espacio, y en consecuencia la luz debería ser desviada por grandes cuerpos. Pero, ¿cómo se pone a prueba tal predicción?

Sir Arthur Eddington, famoso astrónomo inglés, diseñó el experimento clave. La luz de las estrellas, al pasar cerca del Sol, debía desviarse, o sea que debíamos ver una estrella en el día en un lugar distinto del que ocupa de noche. El problema es que de día no se ven las estrellas... a menos que se miren durante un eclipse solar. Así, el 29 de mayo de 1919 organizó dos expediciones de observación para medir las posiciones de las estrellas en la vecindad solar durante un eclipse total, una al Brasil y otra a la isla del Príncipe (en el golfo de Guinea). Las estrellas se movieron exactamente según lo predicho por Einstein. Difícil imaginar una predicción más arriesgada.



Contrastan el riesgo de esa predicción y sus consecuencias con las que hace la astrología. Esta le puede decir a uno que “entre julio y agosto se alinearán Júpiter y Saturno, por tanto debe cuidarse para no tener problemas”. Si usted no los tuvo, fue porque se cuidó; si los tuvo, fue porque no se cuidó suficiente.



Es cierto que a veces los científicos hacen otro tipo de predicciones no para construir conocimiento, sino para tratar de adivinar qué se descubrirá, o qué inventos nuevos cambiarán nuestras vidas. Esas predicciones también se suelen hacer antes de un nuevo año, frecuentemente bajo el formato de la pregunta “¿qué pasaría si...?”.



A finales del año pasado, la revista New Scientist, en un número especial por su sexagésimo aniversario, exploró con ese formato 14 apasionantes desarrollos. Uno de ellos fue: ¿qué pasaría si logramos desarrollar una fuente de energía de fusión controlada? A muchos les suena eso a “bomba de hidrógeno”, y tienen algo de razón. Pero en realidad la energía de fusión es la que nos ha mantenido vivos en la Tierra desde siempre. Solo que el reactor, el Sol, queda a unos 150 millones de kilómetros.



Cuando la logremos controlar acá, será una fuente prácticamente inagotable de energía limpia. Nos liberaremos por siempre de los combustibles fósiles. Podremos mantener a la humanidad energizada por muchísimo tiempo, prácticamente por siempre.



Finalmente, hay otro tipo de predicciones científicas. Ellas son las que plantean la probabilidad de que algo pase. Generalmente, esas predicciones probabilísticas acaban cumpliéndose no por la conjunción de los astros, sino porque si permanecen las condiciones básicas, en algún momento se dan las accesorias –por ejemplo, fuertes lluvias que desatan el evento–. Hubo predicciones de que una avalancha podría darse en Mocoa. No fueron de los astrólogos, pero sí de los científicos. Lástima, tal vez a los primeros les hubieran hecho caso.



