En vos confiamos

Hace bastante tiempo, durante un viaje a Japón, tuve una guía que me explicaba las costumbres y me conducía por una ciudad con avisos solo en japonés (aunque yo, con mi mapa en inglés, era el que le decía en qué estación del tranvía debíamos bajarnos). Después de que pagué una compra me reprendió, explicándome que en Japón no se contaba el cambio, que eso denotaba desconfianza en el otro y era ofensivo. Reforzó su lección recordándome que la confianza es la base para que una sociedad funcione adecuadamente.

Muchas veces he tenido que recordar esa lección. Algunas, tratando de entender cómo funciona la confianza, por qué se ha roto tan radicalmente y qué nos puede pasar si no la recuperamos.



La hay de varias clases y con distintas definiciones. Evolutivamente, debió de surgir porque la asociación generaba ventajas de supervivencia, y ella no era posible sin una base de confianza en el otro y en las reglas del juego. La primera (en el otro) es lo que llamamos confianza social; la segunda (en las reglas del juego), confianza política.



La confianza social ha sido estudiada por neurobiólogos y se ha propuesto relacionada con la oxitocina, la hormona del bienestar. Un acto de confianza correspondido genera una liberación de la hormona. Por otro lado, experimentos de juegos entre voluntarios mostraron que cuando recibían una dosis de oxitocina sintética, con un espray nasal, confiaban más.

Cuando conocemos a alguien nos hacemos un juicio escuchándolo, oyendo su historia personal y mirándolo a los ojos. La confianza que se desarrolla es una hipótesis sobre su futura conducta y en qué medida será adecuada a nuestras ideas e intereses. Russell Hardin (quien fue director de la revista Ethics) decía que la confianza era “la expectativa de que el otro actúe de acuerdo con mis intereses, es decir que su interés contenga al mío. Por tanto, la confianza es un interés encapsulado”.



Hay en lo anterior dos componentes. El primero es la capacidad de predecir lo que el otro va a hacer. Alguien impredecible no es confiable aunque haga los discursos más hermosos y las promesas más atractivas. El segundo es el de una coincidencia de intereses o de ideas. Este es más flexible: puede ser sobre una base mínima y dejar los detalles en un plano secundario. Se puede confiar en alguien con quien no se esté de acuerdo (siempre que sus ideas no nos causen repulsión).



Pero, en una sociedad de complejidad creciente, las relaciones de persona a persona se ven cada vez más mediadas por las instituciones, en las cuales se confía por razones diferentes. Hasta los más marxistas de mis amigos consignan su sueldo en el banco. No es porque conozcan al dueño o al cajero. Lo hacen porque hay mecanismos de seguridad: una superintendencia, un seguro, un sistema de justicia que defiende su interés. Es decir, la confianza política depende de los mecanismos de control que tiene la sociedad sobre las reglas de juego.



La falta de confianza política amenaza la democracia. La gente no cree en los partidos políticos porque dejaron de ser predecibles, pero transfiere acríticamente su confianza a individuos que no conoce y pueden ser menos predecibles aún. Dejamos de creer en la justicia, en el gobierno, en la policía y en todo. En parte con razones, pero también por mitos que se pueden comprobar como objetivamente falsos. No todos ‘ellos’ son iguales ni todos son corruptos.



El disgusto y la indignación contra todo y contra su contrario son malos consejeros. Se puede terminar apoyando a alguien en quien no se confiaría de no mediar ese hastío sistemático. Así, la pérdida de confianza nos podría hacer votar por una persona y una posición que contradicen nuestros mejores sentimientos, ideas e intereses.



MOISÉS WASSERMAN